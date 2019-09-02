沒品女公車上亂丟垃圾　好心男勸她撿起反被打：丟個垃圾又怎樣

▲女子拒絕撿起垃圾，態度十分惡劣。（圖／翻攝自大陸時間視頻）

記者李振慧／綜合報導

北京一名女乘客搭公車時居然亂丟垃圾，一名男子好心提醒她把垃圾撿起來，她不但拒絕還理直氣壯回嗆，「我丟個垃圾又怎麼了」，最後甚至氣到用腳踢了對方，惡行惡狀全被手機給拍了下來，目前已被警方行政拘留。

事件發生在上月30日晚間8時左右，女乘客搭乘345路公車時，將一張用過的餐巾紙丟在地上，坐在她對面的男乘客看不下去，多次提醒她，「撿起來」、「立馬撿起來」，她不但拒絕還回嗆，「這你家的嗎？」「你敢拍我試試」，一邊動手打人。

影片中可看到，丟垃圾的女子一邊口罵髒話、一邊伸腳踹了拍攝影片男子，還試圖搶走對方手機，對方沒有還手，則是一直重複告誡她，「撿起來」，後來也有其他乘客一同譴責女子不應該打人。

肇事的女子由於不願意撿起垃圾，男子只好請站務人員過來，並要求對方報警，對方雖然試圖調解勸說，但女子完全不認錯只好幫忙把圾垃撿起來了事，女子則繼續惡嗆對方「道你XX啊，下車被撞死」。女子的惡劣行徑在網路引來網友大罵，「哪有這種人，自己扔垃圾還有理」、「支持這位小哥，正義之士」，朝陽區警方1日表示，影片中的28歲郝姓女子，目前已被依法行政拘留。

