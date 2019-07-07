勇警李承翰挨刀保護乘客殉職　同事感嘆：不幫忙還錄影

地方中心／嘉義報導

鐵路警察李承翰為了保護乘車民眾遇刺身亡，殉職過程都被民眾給拍了下來，就有李承翰的同事說出心聲表示就在李承翰殉職事後，看到當下的影片，不禁感嘆李承翰的勇敢犧牲真的很沒價值，因為有民眾寧可錄影，也不願伸出手幫忙，質疑問到「這就是我們保護的民眾嗎」！

▲李承翰忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

李承翰的同事表示就在事情發生以後，當時他們的手機都陸續收到李承翰跟嫌犯搏鬥的整個過程，同事吐露當下看完的心情「真的很低落」，同事說：「一堆人看著他跟歹徒搏鬥，結果在那邊拍，真的是..，大家的感想就是我們在保護的人，因為保護這些人犧牲生命，真的沒那個價值，你們在那邊拍，沒有去幫忙，拜託！拿刀子是威脅到旁邊的人耶！」

▲李承翰的母親（圖中穿綠衣）難過：「希望他是最後一個犧牲者」 。（圖／地方中心攝）

李承翰的同事也很感嘆他的犧牲就是為了要爭取讓民眾逃跑時間，進而保護到乘車民眾，可是有人卻沒有逃跑，甚至拿出手機來錄影：「現在台灣的老百姓怎麼這樣，你沒有逃跑也沒有關係，結果卻站在那邊攝影，你覺得這個...群組流出來，大家都在罵，心情很低落」。

記者也問到為何李承翰沒有其他警力來支援，同事表示：「一個所幾個人而已，他們才9個人而已，扣掉休假的，還剩下5個，5個同一時段只剩下一個在處理事情而已，一個值班、一個處理，人員配置有很大問題」。

不過同樣質疑沒有協助的質疑，在李承翰過世當天就發聲了，有網友貼出一段影片，鏡頭外有一群人拿著手機嬉笑拍攝，全程袖手旁觀，隱約只見到2名較年長、壯碩的乘客上前幫忙捶打鄭姓嫌犯，之後才有人陸續上前幫忙。所以這一幕於案發後在網上瘋傳，許多人質疑，「為什麼放任警察獨自與惡人搏鬥，太冷血了吧！真令人難過，如果怕，第一時間絕對不是選擇拿手機拍照錄影。」

但留言也分成兩派，有網友表示「真希望這些人去靈堂前跪著」、「這些拚命拍攝袖手旁觀者，就是造成社會冷漠的幫兇」、「那女的妳居然笑得出來，是什麼心態」。也有其他人指出「民眾手無寸鐵，而且又是臨時狀況難免害怕跑走或是反應不好」、「不是當事人或不在場的人，都沒有權力指責任何人」、「沒受專業訓練請別輕易上前，反而會把事情越弄越糟」、「事後諸葛就很厲害」。

▲李承翰同事私下表示，當天看完影片真的很生氣，質疑民眾為何要錄影 。（圖／地方中心攝）