國民黨反鐵籠公投　蘇貞昌：黃鼠狼給雞拜年

▲國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／綜合報導

立法院三讀通過修正「公投法」，將公投與大選脫鉤。國民黨質疑是鐵籠公投，7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議。對此，行政院長蘇貞昌表示，國民黨黃鼠狼給雞拜年。

蘇貞昌7日下午出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」，他會前受訪時表示，國民黨最沒資格談公投，公投之所以這麼慢、痛苦，就是國民黨一直把公投視為洪水猛獸，是因為有民進黨與台灣人民的堅定努力，公投的鳥籠門檻才能一步一步解放，也正因為公投門檻降低，台灣人民行使公投權利，提案才能出籠。

蘇貞昌指出，也正因為公投的成案越來越多，去年的選舉併行公投，才會變得太多的案，以致於排隊要兩、三個小時，已經投票截止在開票，還有人在投票，因此，仿照民主先進、公投先進的國家，像英國、加拿大、瑞士等都是脫鉤，也就是一年選舉、一年公投，不降低、也沒有設定公投的門檻去增加。

蘇貞昌強調，一年公投、一年選舉，會讓以後更加理性思考，沒妨害到選舉投票的速度，且未來台灣人民行使公投權利會更方便，而一直阻擋公投的國民黨，為了選舉，黃鼠狼給雞拜年，實在是不安好心，是假戲、假的誠意。