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買登山裝申報文具...清大副教授被抓包　傻眼！她全推給助理　

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清華大學、清大、清大成功湖。（圖／資料照）

▲清大副教授遭舉報不實申報，法官依行使業務上登載不實文書罪判拘役30日，易科罰金3萬元。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

清大楊姓女副教授，2013年間主持國科會專題計畫時，以購買服飾、登山裝的發票申請添購文具用品、電腦耗材花費共14411元遭到檢舉。日前偵查終結，法官審酌，楊女身大學教師又為計畫主持人，既稱不知發票用途，又不詳加查證，還矢口否認犯行，一昧推託，犯後態度著實不佳，因此依行使業務上登載不實文書罪判楊女拘役30日，易科罰金3萬元。另詐欺取財部份，因舉證不足，獲判女無罪。

法官調查，清大副教授楊梵孛是2013年擔任國科會「以磁振造影探索大學生對英語譬喻句之理解」計畫主持人，期間卻將服飾及山頂鳥登山裝的發票交給王姓助理，由她貼在支出馮證，向清大核銷研究經費，清大也核銷經費14411元給楊女。

楊女矢口否認犯行，她辯稱不清楚發票來源，平日報帳都是助理和學生處理，自己只負責簽名，也不會多問，助理告知品名，她也只是依告知內容於發票上記載品項和簽名，並不知道單據與實際購買物品不符。

楊女向調查人員供稱，助理告訴她所購買的品項，自己才會在發票上簽名並手寫購買品項，主要目的是辦理請款核銷；有時事後整理發票時，發現沒有記載商品明細，才會回想採購哪些物品，再手寫於發票上，因此才有可能會出現發票與品項不一致的情形。她也向法官表示，有跟實驗室的其他人討論，問他們是什麼品項，她認為，自己是基於信任而填載，並無行使業務上登載不實文書之主觀犯意。

而王姓助理證稱，報帳程序是老師給我支出的發票，通常發票上會有品名，若沒有品項，我會請老師在發票上註記購買品名並簽名。助理也在法院審理時證稱，「這6張發票是老師給的，老師會告訴我是什麼東西，同時也請老師將品項寫在發票上」、「有可能是老師給我的時候上面就已經寫品項，如果我看到是空白的，我會請老師寫上」。

法官另傳喚服飾公司人員出庭作證，證明楊女給的發票就是購買衣服的發票。

楊女咬定是王姓助理告知發票來源，但助理卻表示，楊女之前曾於答辯狀痛批她在任職期報帳粗略、記載錯誤、多次出錯，是令楊女極為感冒之人，既然如此，楊女怎可能還對她所言照單全收？

法官認定楊女辯詞不可採，認為楊女對發票實際購買品項的確未確實查證即行填載，且發票填載品名是楊女親筆填寫，也知道是報帳使用，但核銷經費需實報實銷，卻未查證實際購買物品，面對檢調詢問筆記本及文件夾為何需要2、3千元，更無法給出合理解釋，顯示楊女在發票填寫品項與實際購買品項不符，也未查證發票。法官認，楊女犯行使業務上登載不實文書罪。

法官審酌，楊女身為大學教師又為計畫主持人，自當以身作則，但楊女既稱不知發票用途，又不詳加查證，且始終矢口否認犯行，一昧將責任推託他人，全然不知反省，顯見她毫無悔意，犯後態度著實不佳，因此依行使業務上登載不實文書罪判楊女拘役30日，易科罰金3萬元。另詐欺取財部份，因舉證不足則獲判無罪。

ET快訊
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關鍵字：清大,詐領,外文系,楊梵孛,國科會,收據,登山裝

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