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爛賭爸「裝死」狂騙1138萬保險金！兒子也想詐領...決定讓他「再死一次」

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲吳男兒子為了詐領保險金，不惜讓老爸「再死一次」。（示意圖／記者周宸亘攝）

突發中心／新北報導

新北市一名吳姓男子1992年因為買六合彩欠下鉅額賭債，為了償還債務，他竟找來一名重病男子「詐死」，領走了1138萬餘元的身故保險金。不料，兒子2016年時竟拿著父親的不實死亡證明書再請領保險金，保險公司察覺不對勁提告。新北地院判吳男兒子有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，吳男自1990年起陸續投保壽險，而兒子是身故保險受益人。吳男1991年因簽六合彩積欠鉅額賭債，為了還債，他1992年找來一名得了重病又久無家人探望的羅姓病患，假扮羅男家屬幫對方辦理出院，再以自己的名字轉入另一間醫院。沒多久後羅男便逝世了，醫師則在不知情的情況下開立了「吳男」的死亡診斷書。

吳男在羅男逝世2天後，就利用不識字也不知情的母親到戶政事務所，辦理自己的死亡登記及除戶手續，之後再與兒子一起到保險公司請領身故保險金，成功詐取1138萬2258元。

沒想到吳男兒子見父親這麼做又起歪念，2016年決定再拿父親的不實死亡證明，前往保險公司詐領保險金，保險公司以保險金請求權餘時效通知不給付，吳子竟還提出申訴。此時保險公司驚覺不對，決定提告。

法院認為，吳男兒子正值壯年，不思以正常管道賺取金錢，竟然拿著不實的死亡診斷書籍除戶謄本詐領保險金，審酌吳子事後坦承犯行，依詐欺取財未遂罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴；而吳男與兒子一同詐領保險金一案，則因追訴權時效已過，2人皆獲不起訴。

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關鍵字：詐領,保險金,詐死

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