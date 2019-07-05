少年變性完「女體外出」　慘遭3飢渴哥硬上…靠狠咬對方喇叭逃脫！

▲比利時少年變性後第一次女性身分外出，卻慘遭魔爪。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

無論是男性、女性或是第三性都需要互相尊重。比利時的安特衛普（Antwerp）日前發生一起17歲變性少年跟朋友到當地的「同志俱樂部」狂歡，因為首次用變性後「女性」身分外出，沒想到卻遭到3名男子輪流硬上，試圖否認罪刑，最後卻被自己的DNA打臉。

根據《每日星報》報導，當時變性的少年原本開心地將以第一次「女性」的身分到同志酒吧，沒想到卻遭到3名男子強迫推上計程車，一開始34歲的男子糾纏上變性少年時，少年試圖到外面閃躲，卻沒想到該名男性找來另外兩名朋友，一起調戲、強迫他上車，並且帶到一處公寓。

四人才一擠進計程車，其中一名男子就開始對變性少年上下其手，雖然少年試圖想要推開，但無奈抵不過3個大男人的力氣，到了公寓被拉扯上樓後輪流硬上，最後還是因為咬了其中一人的陰莖才順利逃脫。

少年事後報警，3名涉案的男子原本矢口否認，但最後因為受害少年身上驗出3人的DNA，才改變說法。然而其中一名嫌犯的律師表示，雖說3人已經坦承有發生過關係，但是「都是在兩情相悅」之下，若真的是強姦，計程車司也應該會阻止。另外兩名被告也表示，當時變性少年是同意發生關係的。

少年的律師則表示，3人應該要賠償7052元英鎊（約台幣27萬）並且判刑6年以上且當天是被害人第一次「以女性身分外出」，就遭遇危險，讓整件事更值得社會關注。