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她一跳全場都跪了！專訪Popping大神Angyil

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會跳舞的女生實在是太有魅力！今天me編要介紹給大家一位Popping大神，看過她表演，保證你絕對永生難忘！

出生於美國堪薩斯城的Angyil，擅長舞風為HipHop及Popping。Angyil最初在舞蹈學校學習 Ballet和Jazz，由於居住環境的關係，生活環繞著 Hip Hop的她開始學習街舞，由於先前習舞時的肢體開發，讓她呈現出不同於他人的風格。隨後，Angyil逐漸在世界上大放異彩，在國際上各大舞蹈賽事，無論是Battle、Showcase甚至是節目中都能看到她的身影，今年也受邀到台灣擔任第一屆的 World of Dance Taiwan決賽評審，透過VOGUEme專訪，也讓我們更貼近Angyil。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

｛跳舞會是我會想要做一輩子的事｝

 「我是一個內向害羞的人，透過跳舞我可以很輕鬆的做自己，轉換成為不同性格的角色，並展現各式各樣的面貌。」by Angyil

「在跳舞之前，我是一個平凡的學生，安靜、盡量不惹麻煩，追求好成績，在決定成為專業舞者前，我去舞蹈學校，一開始學習Ballet和Jazz，當時因為家裡有一些狀況，為了不想回家，而待在學校的時間很長，受到周遭生活環境的影響，所以很自然地喜歡上跳舞這件事。」她告訴我們。

怎麼發現自己愛上跳舞這件事？

從學習到愛上跳舞的過程，開始出現好奇心，希望獲得更多，不只是模仿現有的舞蹈，而是找出根源、找到適合自己的表達方式，也漸漸發覺跳舞會是我會想要做一輩子的事。我是一個內向害羞的人，透過跳舞我可以很輕鬆的做自己，轉換成為不同性格的角色，並展現各式各樣的面貌；我喜歡透過跳舞來表達我的喜怒哀樂，以及分享在生活中感受到的啟發。

不說你可能不知道，其實她小時候在舞蹈學校學的是Ballet和Jazz，我們很好奇這兩者的差異，她笑說：「Ballet會有一套嚴格的準則，妳會知道應該要做到什麼才算好，但街舞不一樣，街舞更自由，會因應節奏做出動作，更能展現鮮明的個性和風格。」

你覺得Ballet和Jazz對你後來的街舞風格有什麼樣的影響？

街舞是能夠自然而然展現自我的舞蹈，隨著學習跳舞的過程，會持續探索自己，定義自我風格，所以過往不同舞風的學習，都已經存在我的身體中，成為我的一部分，當在展現自我的時候，身體會依據記憶自然韻動起來，這些都是成就我現在風格的歷程。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2014年，Angyil被提名至舞蹈界的奧斯卡 - The Bessie Awards，是當時唯一一位以Popping風格被提名的女性舞者，由此證明了她的實力及影響力。

你認為女性在跳Popping跟男生跳Popping最大的優勢以及困難的部分在哪邊？

雖然大眾普遍認為男生主宰街舞市場，因為男生的體能較好，但我從青少年時期就開始學習舞蹈，認為舞蹈的技巧不分男女，當時的我因為家庭因素經歷很多辛苦的事，所以當時的我不會被男生的冷言冷語所影響，覺得他們說歸說，又能怎樣，我不會因此放棄。我們可以透過訓練體能，來強化優勢。至於在街舞Battle的時候，我不會因為面對的是男生或女生而有所不同，我尊重每一個人的獨特性，我更重視Battle時的音樂曲風和氛圍，來彈性調整自己如何展現更適合或者更多元舞風。

｛繼續前進、持續搞砸和練習｝

「別擔心當妳展現不同的樣貌時，別人會不喜歡。 這就是妳自己，儘管做自己，在不同情境，展現百變自我。」by Angyil

築夢的過程難免有挫折，Angyil提起那段曾經低潮的時刻：「第一次遇到挫折的時候，我大哭了一場，其實我很討厭哭，所以在哭完之後告訴自己，這就是人生；在向前邁步的過程、在抓到要領之前，一定會經歷表現很蠢的時候，但這僅僅是學習的過程。繼續前進、持續搞砸和練習，這是唯一能讓自己進步的辦法。」

影響你最深的一句話是什麼？

這也許是一個瘋狂的想法，我覺得自己有很多各種人格在腦中，我經常會想像一個Joker對我說：「別擔心當妳展現不同的樣貌時，別人會不喜歡。這就是妳自己，儘管做自己，在不同情境，展現百變自我。」

最想合作的人是誰？

這是個很有趣的問題，因為我很喜歡和Alain “Hurricane” Lauture, Rob Williom 他們一起跳舞，說不上是合作，反而比較像是很自在放鬆的玩在一起、做自己，因為我們都在同一團中，因此有很多機會可以一起跳舞，也更容易激盪出創意。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

未來的目標及計劃？

短期目標：我想強健自己的體能，希望每週都要上健身房，擁有能夠應付忙碌的生活，像是經常要飛行的體力。
長期目標：我是個非常熱愛地球的人，我希望能夠不管透過跳舞、表演等等型態，來傳遞及教育更多人一個訊息——就是要更懂得愛護我們的星球，我們的地球正日漸耗損，而我們生活於其中，應該從自身做起，為環境付出。

給同樣熱愛跳舞的年輕人一些建議。

可以多探索各種文化、去旅行、去感受不同氛圍，然後必須要確定自己是真心熱愛跳舞的，因為你接下來必須投資更多時間，全心投入去努力、去嘗試；在遇到挫折時，想想許多對你影響很深或你崇拜的對象，他們也有感到不確定和恐懼的時刻，但他們仍然會堅持努力，向前邁步，所以我想鼓勵大家，當你覺得害怕，沒關係～你可以害怕，就帶著恐懼前進和行動吧！因為如果停滯不前，你什麼也無法達成，而當你採取行動後，一定可以得到你想要的。

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 來源：IG@Angyil |

（完整文章請看VOGUEme.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：Angyil,popping,專訪,VogueTaiwan

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