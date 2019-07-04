凱特王妃換下柔美公主鞋　以Jimmy Choo亮片高跟鞋閃耀出席慈善晚宴

日前，凱特王妃Kate Middleton身穿Barbara Casasola白色露肩修身禮服，氣質典雅地出席於英國倫敦舉行的「成癮意識周」（Addiction Awareness Week）慈善晚宴。然而，有持續在關注凱特王妃高衣Q的時尚迷應該不難發現，其實這並非她首次穿上這件Barbara Casasola 2016春夏系列的長禮服現身。

被譽為「最節儉王妃」，並時常以重複穿著曝光的她，早就以這襲禮服優雅出席過2016年藝術基金會博物館頒獎典禮。







與當年搭配巴西品牌Schutz裸粉色繫帶高跟鞋的造型作出區隔，這次她選擇以女人們最夢寐以求的婚鞋、自己的鞋履愛牌—Jimmy Choo銀色亮片尖頭高跟鞋驚喜現身，穿出與前一次截然不同的風格，相較2016年的溫柔婉約，更完美展現王妃身份的浪漫與奢華！

平時多選以裸色繫高跟鞋現身的凱特王妃，這次不僅一改鞋履風格，更換上較以往更為高調亮眼的妝容，彷彿象徵著她個人風格的逐漸轉變，並重新定義了「公主鞋」原先在眾人心目中的樣貌。而她的最新造型也符合已被廣泛認同的、更為寬鬆的王室著裝規則：英國王妃始終喜愛她那為人所熟知的經典馬靴，而西班牙王后萊蒂西亞Letizia Ortiz甚至也曾跟上「塑膠鞋款」的熱潮！







那麼，接下來呢？或許凱特王妃是否有機會和Kim Kardashian金·卡戴珊一樣，穿上近期逐漸襲捲時尚圈、討論度超高的「高跟人字涼鞋」還未可知，但這次貴為王妃的她換上灰姑娘風格的夢幻高跟鞋，無疑是對鞋履產業投下一顆震撼彈。





※編輯：文字：Christian Allaire | 編輯：Travis Travie, Birdy Liu | 來源：CNI |

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