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4次婚姻、94歲成為IG網紅　紐約傳奇名媛Gloria Vanderbilt 逝世

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Gloria Vanderbilt是誰？這位集美國時裝設計師、藝術家、作家和企業繼承人於一身的奇女子於6 月 17 日週一逝世，享年 95 歲。她的兒子CNN 當家主播安德森·海斯·古柏（Anderson Cooper）證實死訊，他說母親是自己所認識的人當中「最酷、最摩登」的人。

終其一生，Gloria Vanderbilt都在美國社會的變化更迭下奮鬥——作為美國首富之一 范德比爾特家族女繼承人的她，事業經營跨足時尚、演藝、藝術領域，她精彩的社交生活與四次婚姻長期受到大眾關注。

隨著她的璀璨人生落幕，Vogue帶你重新認識這位傳奇女子：

1.含著金湯匙出生的悲慘童年

生於 1924 年，Gloria Vanderbilt從一出生就登上頭條新聞。她作為美國鐵路、航運大亨－范德比爾特家族的創始人，以及歷史上最富裕的美國人之一 Cornelius Vanderbilt 的曾曾孫女，她的高祖父逝於 1877 年時已累積了一億美元的巨額財富，Vanderbilt 的父親在她嬰兒時期就過世，留下她給母親照顧。她的小時候過得相當艱辛，母親與其孿生姊妹 Thelma（她是儲君愛得華八世的情婦）沈迷於狂熱的歐洲社交生活，童年時光鮮少有母親作伴。Vanderbilt 日後講述「 她總是外出，精心打扮，跟男仕步出走廊，」而這樣的行為最終引發Vanderbilt的姑母 Gertrude Vanderbilt Whitney （紐約惠特普博物館的創辦人）策劃監護權之爭。也因該案牽涉到的淫蕩細節，使Vanderbilt 自小成為全國矚目的焦點，被媒體冠以「可憐的小富家女」之稱。

「我從來不看那些關於自己的報導，」她在 1982 年曾回顧。「從小需承受的公眾關注，我養成這種習慣，不去理會那些報導，讓我得以存活下來。」

最後姑母贏了那場官司，Vanderbilt 住進豪華的長島莊園，只能在週末與母親見面。在姑母家她受到所有富家女該有的培訓，包括和大師習舞、繪畫，她的藝術天分就此啟蒙。

50年代，Vanderbilt成為演員，大量出現在各大電視與舞台劇中。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

２.四段婚姻，感情路跌跌撞撞

17 歲時，Gloria Vanderbilt嫁給聲名狼藉的經紀人 Pat DiCicco。「第一次婚姻除了精彩，還有什麼可說？」那時她這麼告訴記者——儘管當時她的評論純屬預言。Vanderbilt 事後則說這段婚姻是「不顧後果的作法」，因前夫 DiCicco 對她家暴。

這段婚姻維持四年，21 歲的她在 1945 年與經紀人老公離婚，成年後也終於能夠動用她的信託基金。同年她梅開二度，嫁給比自己年長 40 歲的美籍波蘭指揮大師 Leopold Stokowski。這段婚姻維持了 10 年，生下兩個兒子。據說是這任老公鼓勵她朝藝術發展，她也順利進入紐約藝術學生聯盟進修，並在 1952 年舉辦首次個展。1968 年，她的設計獲得 Hallmark 授權印製於其卡片和文具上。

1953 年，Vanderbilt轉向演藝圈發展，接受 Sanford Meisner 的培訓，並在 1955 年現身百老匯和之後的電視螢幕。同年，她還出版了一系列《情詩 Love Poems》並與 Stokowski 離婚。

在嫁給第三任老公 導演 Sidney Lumet 之前，這段婚姻維持了七年，在 1963 年宣告結束，隨後她又嫁給作家 Wyatt Emory Cooper。

第四任婚姻是她最幸福的一段婚姻，她的老公 Cooper 於 1978 年逝世，但他們的長子 Carter 卻悲劇性地於 23 歲那年在她眼前自殺，從14 樓層公寓陽台上跳樓輕生。她與次子CNN知名主播安德森庫柏（Anderson Cooper）的關係直到91歲時才真正修復，兩人透過書信往來開誠佈公分享彼此生命中的起伏，包括兒子的出櫃告白。這些對話最終成為母子兩人合寫的暢銷書《 曾經絢爛的彩虹：CNN名主播安德森古柏與母親的深情書信，訴說生之狂熱，愛與失去》，其內容也被拍攝紀錄片《我這一生：名流母親與主播兒子對談記》，於2016年上映。Cooper說母親一直「渴望那些從未得到的東西，這是她憂傷的核心。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.掀起窄身牛仔褲熱潮

作為國際最佳穿著名單上的常客，《生活 LIFE》雜誌稱Gloria Vanderbilt為「與時俱進的文藝復興時代新女性」，集「詩人、女伶、藝文評論家和藝術家」於一身。Vanderbilt直到 70 年代末，與 Murjani合作推出個人同名丹寧系列，才真正經歷到她人生最重大的成功。於 1977 年推出的窄身牛仔褲系列，在三年内就締造三億美元銷售佳績，1979 年時她的牛仔系列比 Calvin Klein 賣得更好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲超模Gisele Bundchen、Kate Moss 、 Daria Werbowy 為Gloria Vanderbilt Jeans 2005秋冬拍攝形象照
4.《第凡內早餐》女主角靈感來源是她

Gloria Vanderbilt身為紐約最傳奇的名媛，因與 作家 Truman Capote 的私交甚篤，傳言她就是這部《第凡內早餐》女主角 Holly Golightly 的靈感來源。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5. 94歲成為IG網紅

94歲時，Gloria Vanderbilt在Instagram開設帳號，分享自己的藝術創作，成為最有型的阿嬤網紅，短短一年間更獲得21萬的粉絲追蹤，更多藝術作品可見GloriaVanderbiltfineart.com。

今年2月20日Gloria Vanderbilt的95歲大壽，她說：「今天我95歲了，感覺自己還是昨天那個16歲，為人生第一次雜誌拍攝擺弄姿勢的女孩。太多事情如果當時我就懂該有多好。我相信只有當你從心理接受生活是一場悲劇，你才能真正開始生活。我這輩子，（像是）活了很多個輩子。做過很多工作、經歷許多感情，數也數不盡。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲CNN 當家主播安德森·海斯·古柏（Anderson Cooper）與母親Gloria Vanderbilt合影

她的兒子 Anderson Cooper 曾說：「我的母親是身經百戰的倖存者，但是她卻沒有倖存者通常會出現的那種兇悍氣質。沒錯，她是我所認識的人裡最堅強的，可是，兇悍？我不這麼認為。她從未讓自己長出保護的強韌盔甲，寧可選擇繼續擁有脆弱易感的心，對於所有的全新經驗與可能性敞開心房。」 在證實她的死訊時，Cooper 總結：「愛是母親的信仰之最。Gloria Vanderbilt 雖死猶生：如她所願。」

※文字：Charlotte Owen, Vav Lin | 編輯：Vav Lin | 來源：CNI |
（完整文章請看VOGUE.com

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