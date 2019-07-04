凱特王妃再度美出新高度！透膚洋裝驚豔亮相英國皇室年度賽馬盛會

英國歷史最悠久的賽馬盛事「皇家雅士谷賽馬會Royal Ascot」6月18日盛大登場。活動第一天，英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王子、威廉王子、凱特王妃等英國主要王室成員全員到齊，一同為名駒歡呼，為期5天的活動可說是集優雅與狂熱於一身的夏季社交盛會！







凱特王妃與威廉王子夫妻檔當天乘坐皇室馬車抵達會場，一出場便立刻成為媒體焦點。身為英國「最時尚的王妃」，凱特王妃這次在賽馬會上穿的透膚洋裝也在網路上引發熱議。這身藍色洋裝出自Elie Saab，上身與袖子採薄紗透膚設計，還有精緻的蕾絲飾邊，非常符合夏日氣息；領口的位置繫有蝴蝶結，凸顯端裝優雅的氣質。下身為夢幻的雪紡紗紗裙，飄逸的材質為夏日增添不少浪漫氣息；而裙身上的小圓點，則讓整體多了分可愛與趣味。







配飾方面，凱特王妃選擇了她情有獨鍾的珠寶品牌Kiki McDonough的圓形耳環，頭上則配戴出自「英國帽王」Philip Treacy之手的同色系禮帽，上面還飾有一朵作工十分精細的藍色花朵，與凱特王妃超有親和力的笑容相互映襯。整體造型色調清新，非常耐看，再次印證了凱特王妃的好品味與高衣Q。







事實上，凱特王妃2017年也出席過這場年度賽馬盛會，當時她選擇以一身Alexander McQueen全白蕾絲洋裝，搭配白色禮帽與裸色高跟鞋亮相，整體造型也獲得不少好評。三月出席倫敦亨利福西特Henry Fawcett兒童中心的活動時，凱特王妃穿了紫色的Gucci襯衫搭配Jigsaw高腰寬褲，那件Gucci襯衫的領口處也有蝴蝶結綁帶的設計，與今年賽馬會所穿的藍色洋裝上的蝴蝶結有異曲同工之妙。看來，蕾絲和蝴蝶結都是凱特王妃喜歡的元素。





※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：CNI |

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