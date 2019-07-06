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大觀音亭暨祀典興濟宮　虎爺聖誕「乞虎祈福」活動

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▲為慶祝農曆六月初六（國曆7月8日）虎爺聖誕，頂大道祀典興濟宮於7月6日起舉辦為期2天的「造橋過限」改運科儀。（圖／記者林悅翻攝）

▲為慶祝農曆六月初六（國曆7月8日）虎爺聖誕，頂大道祀典興濟宮於7月6日起舉辦為期2天的「造橋過限」改運科儀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為慶祝農曆六月初六（國曆7月8日）虎爺聖誕，頂大道祀典興濟宮於7月6日起舉辦為期2天的「造橋過限」改運科儀；8日當天並有10尊迷你虎爺供信眾擲筊杯的「乞虎祈福」活動，歡迎信眾參加。

台灣的宗教活動相當多元，傳統科儀與時俱進，增添許多可看性。頂大道祀典興濟宮主祀保生大帝，被視為保生大帝座騎的虎爺，俗稱「下壇將軍」，以其虎形威猛之樣貌，在民間有驅邪除魔之意味，被視為鎮宅辟邪、保佑出入平安、庇祐財源廣進、家庭圓滿。

興濟宮於每年舉辦2次「造橋過限」改運科儀，1次在新春過年；1次就是慶祝農曆六月初六虎爺聖誕系列活動，只安排2天，7月7日至下午5時為止。

「造橋過限」乃是一種祈求度過關限與厄刧的宗教儀式。禮請嗣漢天師府高功法師吳明府親臨主法，為信眾祭解、過關度限，祈使信眾可以禍離福至、運開順遂。

有別於一般的平安橋，本宮的造橋過限，係由法師持法索帶領信眾走過橋三次，慎重的由護持官協助並跨過火爐過火，法師為信眾割下替身銅錢，並以制煞水灑淨改運，去除一切惡運。

制煞水是道長口銜燒燙犁頭，加以唱誦符咒而成，代表道長的法力可以降制凶煞，替信眾消災，成為儀式中最具可看性的一環。

另一重頭戲就是7月8日當天的迷你虎爺「乞虎祈福」活動。今年有10尊迷你虎爺供信眾乞杯，由於迷你虎爺是興濟宮虎爺之分靈，因虎爺神尊相當迷你，造型可愛，很多信眾相當喜歡，目前已有多人報名參加。廟方歡迎未事先報名者，可於8日當天11時前向廟方現場報名，參加「乞虎祈福」活動，看看和小虎爺有沒有緣份。

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關鍵字：大觀音亭,祀典興濟宮,虎爺,乞虎,祈福

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