南崁罷工現場／握手言和！長榮航空對罷工空姐清唱「往事乾杯」

▲長榮航空南崁總部前持續拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第17天，勞資雙方今（6）日進行第三次協商後，終於簽下團協。也許是預期今天罷工能告一段落，長榮航空於南崁總部大門口設置的2座音響，在下午17點左右有員工拿麥克風清唱姜育恆《往事乾杯》，隨性嗓音透過音響強力放送，似乎想藉由歌詞，表達勞資雙方「莫再要裝著昨天的傷悲，舉起杯，跟往事乾杯」。

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▲長榮罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空在罷工期間，在南崁總部大門口設置2音響，每天播送登機音樂，希望讓罷工空服員能想起服勤時的美好，趕快回家。

在今天下午17時左右，一名女子歌聲突然從音響中傳出，以登機音樂為背景音樂，用微啞的嗓音輕柔唱出姜育恆的《往事乾杯》。「......明日的酒杯，莫再要裝著昨天的傷悲，請與我舉起杯，跟往事乾杯，舉起杯，跟往事，乾杯。」唱完後，從音響中更傳出鼓掌聲，現場聽到的罷工空服員也發出善意的笑聲鼓掌。

姜育恆 《往事乾杯》歌詞

經過了許多事 你是不是覺得累

這樣的心情 我曾有過幾回

也許是被人傷了心 也許是無人可瞭解

現在的你 我想一定很疲憊

人生際遇就像酒 有的苦有的烈

這樣的滋味 你我早晚要體會



也許那傷口還流著血 也許那眼角還有淚

現在的你 讓我陪你喝一杯

乾杯 朋友就讓那一切成流水

把那往事 把那往事當作一場宿醉

明日的酒杯 莫再要裝著昨天的傷悲

請與我舉起杯 跟往事乾杯

舉起杯 跟往事 乾杯

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