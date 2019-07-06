　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

登上法國周刊封面！　任正非：華為「鴻蒙系統」比安卓速度快60%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

▲任正非日前向法媒介紹自己的個人經歷和華為發展。（圖／CPF）

大陸中心／綜合報導

華為創始人任正非近日接受法國媒體採訪，在4日登上著名新聞周刊《觀點》封面，雜誌內容發表了對他達15頁的專題報導。任正非詳細就紹自己的個人經歷，以及華為的發展歷程和未來方向，他還表示，華為的操作系統比安卓速度快60%是很有可能的。

據《聯合早報》5日報導，在最新一期刊物封面上，《觀點》以「這個人將改變歷史」為標題，刊登任正非的照片，對任正非本人及華為進行詳細報導，而內容涉及了5G技術發展、中美關係、中歐關係以及地緣政治等問題。任正非在訪談中透露，華為自主研發的操作德系統「鴻蒙」應用於多種設備。

▲任正非：華為操作系統將比安卓速度快60%（圖／翻攝新浪微博）

▲任正非登上著名新聞周刊《觀點》封面。（圖／翻攝新浪微博）

任正非表示，華所研發的操作系統能夠與印刷電路板、網路交換器、路由器、智慧手機以及資料中心等相容，而鴻蒙系統能完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。此外，當被問到鴻蒙操作系統是否比安卓或蘋果的Mac OS X系統更快時，他則回應，「很有可能，華為的操作系統比安卓速度快60%。」

任正非坦言，華為在與Google、蘋果競爭時，有一個很大的失誤，「我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統。」據悉，為了解決這個問題，華為目前已著手研發安卓和蘋果應用商店的替代品，並且試圖吸引開發者。

據悉，華為消費者業務總裁余承東曾在5月底透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布，進而取代Android系統。據追蹤華為相關新聞的Huawei Central報導，其實早在去年8月，華為就已經向大陸國家知識財產局申請註冊「鴻蒙」商標，已於今年5月14日批准。

此外，華為也在全球多個國家申請註冊「HongMeng」的商標；據了解，目前已在加拿大、墨西哥、西班牙、韓國、澳洲、紐西蘭、祕魯、土耳其、菲律賓以及歐洲國家。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
車體斷兩截…30歲華航機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死
同時訓練4隻老虎　馴獸師突遭圍攻「玩弄30分鐘」慘死
隱乳女神穿低胸馬甲《飢餓》狂晃雪球！正面解開一排扣「快滑下來

關鍵字：任正非,華為,安卓,鴻蒙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／陸首度在澳門發行國債　總額達20億人民幣

登上法國周刊封面！　任正非：華為「鴻蒙系統」比安卓速度快60%

拿觀光簽證在墨爾本行乞！　7名中國人被補「最高判1年」

妻忍家暴25年服藥輕生！渣夫狡辯：在老家，男人打老婆很正常

洪秀柱率176台青赴浙江　預料6日將與劉結一會面

雲南14少女遭輪流性侵後死亡　知情人曝光案發經過

直播遭中斷後　柯文哲提「貿易戰」劉結一強調惠台

8歲男童半夜「從臥室消失」　3天後沉屍在廢棄學校「化糞池」

夏日瘋狂重訓！男大生3天後「小便醬油色」　醫生診斷「肌肉溶解」了

準！塔式起重機操作員尿急　高空噓噓直接尿入女工嘴裡

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

華聞快遞／陸首度在澳門發行國債　總額達20億人民幣

登上法國周刊封面！　任正非：華為「鴻蒙系統」比安卓速度快60%

拿觀光簽證在墨爾本行乞！　7名中國人被補「最高判1年」

妻忍家暴25年服藥輕生！渣夫狡辯：在老家，男人打老婆很正常

洪秀柱率176台青赴浙江　預料6日將與劉結一會面

雲南14少女遭輪流性侵後死亡　知情人曝光案發經過

直播遭中斷後　柯文哲提「貿易戰」劉結一強調惠台

8歲男童半夜「從臥室消失」　3天後沉屍在廢棄學校「化糞池」

夏日瘋狂重訓！男大生3天後「小便醬油色」　醫生診斷「肌肉溶解」了

準！塔式起重機操作員尿急　高空噓噓直接尿入女工嘴裡

「怪物狀元」威廉森夏聯初登場　詹皇、球哥、AD全來看

心愛的他回來了！顧家忠犬門口搖「電動馬達」　網笑：紗門要壞了

路倒裸男傷重亡…家屬忙治喪　「本尊」現身揭發真相！

雲林警被「拒檢酒駕大力撞」！滿地血、腸破裂…病情好轉　徐國勇趕探望

25歲表弟到美「買房才600萬元」！他眼紅嘆現況…網狠打臉：要惜福

走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

蔡英文慶公視台語台開播！小編大膽嗆辣台妹「總統這麼刁」

她轉頭驚見「家裡狗狗熱到融化」　變黑糖口味Q麻糬

夜宿消防隊！　夏令營近距離體驗消防生活

柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

大陸熱門新聞

14歲少女遭輪流性侵致死內幕曝..

8歲男童半夜消失　3天後沉屍化..

馬尾妹被恐怖前任跟蹤2年

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

塔吊駕駛尿尿　女工抬頭看下秒g..

建築工高空尿尿 直接尿入女工..

18歲男剪刀自宮4段　曾被室友..

4狗圍攻撕咬　母肉身護女倒血泊

洪秀柱率176台青赴浙江　預料..

女童亂入噴水池...下秒觸電慘..

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BM..

4歲男童幼稚園午睡　遭淫師猥褻

新車遭鄰居屁孩亂刮！家長竟回…

更多熱門

相關新聞

任正非預測美國下個目標是物聯網

英國《金融時報》4日報導，華為創始人任正非指出，一旦華為成為物聯網行業的領導者，川普政府將就會把關注焦點轉向此領域，而美方打擊華為的下一個領域將是物聯網（IoT）和智慧工廠，如果這樣「那就讓他們打」，因為華為已對相關領域進行了研究。

大立光6月營收月減2成　7月回升　

美司法部要求拒絕受理華為起訴

華為Mate 30系列渲染圖曝光　圓形鏡頭模組「X」排列

川普放寬禁令　華為仍在黑名單

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

林志成嗆「18秒打趴館長」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」棄屍

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼別抓走他

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面