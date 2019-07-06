登上法國周刊封面！　任正非：華為「鴻蒙系統」比安卓速度快60%

▲任正非日前向法媒介紹自己的個人經歷和華為發展。（圖／CPF）

大陸中心／綜合報導

華為創始人任正非近日接受法國媒體採訪，在4日登上著名新聞周刊《觀點》封面，雜誌內容發表了對他達15頁的專題報導。任正非詳細就紹自己的個人經歷，以及華為的發展歷程和未來方向，他還表示，華為的操作系統比安卓速度快60%是很有可能的。

據《聯合早報》5日報導，在最新一期刊物封面上，《觀點》以「這個人將改變歷史」為標題，刊登任正非的照片，對任正非本人及華為進行詳細報導，而內容涉及了5G技術發展、中美關係、中歐關係以及地緣政治等問題。任正非在訪談中透露，華為自主研發的操作德系統「鴻蒙」應用於多種設備。

▲任正非登上著名新聞周刊《觀點》封面。（圖／翻攝新浪微博）

任正非表示，華所研發的操作系統能夠與印刷電路板、網路交換器、路由器、智慧手機以及資料中心等相容，而鴻蒙系統能完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。此外，當被問到鴻蒙操作系統是否比安卓或蘋果的Mac OS X系統更快時，他則回應，「很有可能，華為的操作系統比安卓速度快60%。」

任正非坦言，華為在與Google、蘋果競爭時，有一個很大的失誤，「我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統。」據悉，為了解決這個問題，華為目前已著手研發安卓和蘋果應用商店的替代品，並且試圖吸引開發者。

據悉，華為消費者業務總裁余承東曾在5月底透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布，進而取代Android系統。據追蹤華為相關新聞的Huawei Central報導，其實早在去年8月，華為就已經向大陸國家知識財產局申請註冊「鴻蒙」商標，已於今年5月14日批准。

此外，華為也在全球多個國家申請註冊「HongMeng」的商標；據了解，目前已在加拿大、墨西哥、西班牙、韓國、澳洲、紐西蘭、祕魯、土耳其、菲律賓以及歐洲國家。

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