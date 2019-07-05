預測美國下個目標是物聯網和智慧工廠　任正非：讓他們打

▲ 任正非。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

記者馬叔安／綜合報導

英國《金融時報》4日報導，華為創始人任正非指出，一旦華為成為物聯網行業的領導者，川普政府將就會把關注焦點轉向此領域，而美方打擊華為的下一個領域將是物聯網（IoT）和智慧工廠，如果這樣「那就讓他們打」，因為華為已對相關領域進行了研究。

報導指出，任正非將華為和美國的企業做比較，華為一直在積極開發晶元和軟體，以便讓企業能夠將工廠與網路連結，實現生產線的自動化與監控，「如果要讓大家以投票來決定物聯網標準，他們會投給華為」，原因是「我們已經進行了大量研究。」

▲川習會。（圖／路透）

觀察者網報導，中國的製造業實力為華為提供了巨大的潛在技術市場，使其有機會制定最終在全球被採用的標準，根據中國工業和信息化部此前的數據，中國大陸工業物聯網市場去年的規模達到近3000億元人民幣（約1.3兆元新台幣），並且正以每年約25%的速度增長。

川普在習川會後表示，美國企業應該被允許「繼續向華為出售產品」。任正非就川普「解禁」華為回應，現在對使用中國和其他國家製造的零部件的能力非常有信心，「這不會對華為業務產生太大影響，因為已經適應了遭美國敵視的新時代。」

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