屏東兒童狂歡節開幕　藝術館變身兒童樂園

▲屏東兒童狂歡節活動6日起跑，到28日止。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東兒童狂歡節活動6日起跑，多元有趣的互動體驗、跳跳屋滑水道以及YOYO家族帶動唱，讓現場小朋友樂開懷。

進入暑假，今天有許多家長帶著小朋到屏東藝術館參加兒童狂歡節活動，6座戶外大型氣墊滑水道、跳跳屋免費玩樂，吸引小朋友排隊等待體驗，既刺激又消暑，笑聲、尖叫聲連連。

▲▼小朋友們開心玩跳跳屋滑水道。

下午邀請了超人氣的YOYO家族月亮姐姐、羚羊哥哥，麥麥天團帶動唱、玩遊戲，讓小朋友們能開心跟著音樂手舞足蹈，一起為兒童狂歡節熱鬧揭幕。

藝術館內互動主題展區融合最新科技的VR動感電影院，以及世界地標美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋，趣味手作童玩、異國美食，並有15個國家民族傳統服飾展示區讓小朋友快速變裝，家長們都紛紛拿起手機為孩子拍照留念。

文化處表示，兒童狂歡節今天起到28日，期間也推出多場戲劇及音樂節目，及親子手工藝,律動體驗營,麥當勞故事劇場,只要參加相關集章活動還獲得精美小禮物，迎家長陪著小朋友一起參與，激發創意靈感與美學陶冶，帶給小朋友一個具有娛樂性、啟發性及創造力的藝術嘉年華。