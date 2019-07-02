未裝冷氣房午睡體溫飆高至40度　2歲女童中暑險喪命

▲2歲女兒午睡嚴重中暑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

夏季天氣炎熱，尤其到了中午溫度就會飆升，一不小心就容易中暑。加拿大的地方媽媽珍妮佛（Jennifer Abma）讓2歲的女兒在房裡午睡。沒裝冷氣的房間一開始還很涼爽，但沒多久就飆升到攝氏50度，導致女兒全身泛紅發燙，體溫甚至飆高到攝氏40度，叫了20分鐘都沒醒過來。

據CBS報導，珍妮佛沒有想到女兒睡覺的地方會被陽光直射，完全沒有任何遮陰處，當午後溫度升高時，女兒就直接在毒辣的太陽下「烤」著。看到女兒昏厥的樣子，媽媽急忙撥打救護車將她送往醫院。經檢查後，醫護人員發現女童是嚴重的中暑，而且血糖濃度只有1.2，遠低於正常值4以上，情況十分危急。

醫護人員趕緊補充蔗糖急救，並在女兒的皮膚上放冰塊冷卻，好在5分鐘後就醒了過來。為了確保沒有其他後遺症，醫護人員又觀察了15分鐘，直到體溫完全下降。珍妮佛透露，女兒離死亡只有幾分鐘，「如果急救人員晚到10至15分鐘的話，我想她應該就不在人世了。」她在網上分享這段故事，希望大家可以認真對待她的警告，不要發生不可挽回的悲劇，「請確保時常檢查房間，因為它們可能會像沒開冷氣的車子一樣危險。」