雙手戴滿「53枚戒指」！飾品狂男手指發黑腫脹...救援人員一看傻了

▲男子雙手硬戴了53枚戒指。（圖／翻攝自《中新網》）



大陸中心／綜合報導

愛美是人的天性，不少人會配戴戒指來「裝飾」自己，但近日湖北宣恩縣傳出一起因為戴戒指而引發手指變形的奇葩案例。一名男子竟然在自己的雙手配戴「53枚戒指」，導致手指嚴重腫脹變形、發黑，最後只好求助消防隊，才成功將其全部取出。

據《中新網》報導，事件發生於4日上午，宣恩縣消防隊接獲通報指出，一名男子因手指被戒指卡住，急需救援。消防、救援人員隨即趕到現場，竟看到該年輕男子雙手除了大拇指外，另外8根手指竟然「塞滿」了各式各樣的戒指，材質包括塑膠、鐵製等等應有盡有，讓在場民眾全都傻了眼。

▲該男8根手指嚴重發黑變形。（圖／翻攝自《中新網》）



救援人員先是拿菜籽油進行潤滑，再用塑膠保護膜對處置部位進行保護，之後再用尖嘴鉗將男子手指上的塑圈、橡皮筋、鐵絲等一一拆除，利用細繩纏繞的方法把一些稍微寬鬆的戒指盡量取下；而對於質地較硬的戒指，救援人員則是利用絕緣電纜剪和手持式切割機進行剪切。

救援人員表示，該男腫脹最嚴重的部分是左手的小拇指和無名指，戒指已經和手指幾乎完全合在一起，要分離極為困難，所幸在和醫療人員的合作下，利用打磨機將戒指磨出痕跡，再用尖嘴鉗將其剪斷取下。

最後總共整整花了4小時才順利將這53枚戒指全數取下。對此，消防人員也呼籲，配戴任何飾品時，千萬不行「強行穿戴」，一旦發現有腫脹現象，不要用力拉扯，可以先把手放在冷水中浸泡，或是使用潤滑油、肥皂水塗滿手指，再輕輕轉動。但若仍然無法取下，則要及時向消防團隊或者醫院求助。