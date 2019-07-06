拿觀光簽證在墨爾本行乞！　7名中國人被補「最高判1年」

▲墨爾本街頭有職業乞丐被逮捕。（圖／翻攝自reddit）

大陸中心／綜合報導

澳洲警方近來逮捕7名中國籍人士，雖然持觀光簽證入境，但卻在路上行乞，疑似為隸屬同一集團的「職業乞丐」，目前已查扣1000澳元（約22000元新台幣）款項，以及相關證據。在維多利亞省行乞是犯罪行為，最高可判一年。

綜合外媒報導，代理督察特來凡吉尼（John Travaglini）表示，這些人聲稱無家可歸，但其實在中央商業區共住，是同集團成員。警方於1日和2日拘捕涉案人士，5女2男年紀於65-72之間，所得款項已查扣，但有些人已將討得澳元換成人民幣。

特來凡吉尼也指出，這些人來我們國家，只為利用墨爾本人的好心賺錢，我們對這些犯罪行為絕對零容忍。維多利亞警方已與澳洲邊境部隊、澳洲聯邦警察、墨爾本市、澳洲救世軍展開聯手調查。7名嫌犯雖被移交執法部門處理，但他們仍可自由離開澳洲。

墨爾本市市長凱普（Sally Capp）對於嫌犯是持觀光簽證入境的中國籍人士感到驚訝。她也向民眾呼籲，比起直接施捨，應該幫助無家可歸者尋找相關專業機構協助。

一名街友也表示，看過假扮成無家可歸的人上街乞討，但根本沒有睡在街上，「這樣真的很不公平，你怎麼可以去要你根本有的東西」。