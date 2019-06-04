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60歲男心臟手術「不慎刺破肺」…逸出空氣引發大火　醫護人員神應對

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▲▼醫療,保健,醫療照護,專業,諮詢,照拂,診斷,圖表,健康,全球,臨床,手術,開刀。（圖／123rf）

▲一名患者進行心臟手術，卻意外起火。（圖／123rf）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳大利亞（Australia）墨爾本（Melbourne）一名患者正在進行心臟手術時，空氣從肺部逸出，讓醫生用於燒肉、縫合傷口的電灼工具瞬間起火，隨後引發大火。所幸，此場意外無人受傷。

綜合外媒報導，一名外科醫生提供給怪奇案例研究一起案例，一名60歲患者正在進行心臟手術，主要是修復心臟主動脈上的一個裂口，但因為患者曾有肺病，右肺腫脹被困於胸腔，因此醫生必須打開胸腔才能看到心臟。

但就在醫生突破患者胸腔時，不慎刺穿患者的肺部，空氣開始從患者的肺部逸出，為了讓患者繼續呼吸，醫護人員增加了患者的氧氣量，不料，這時卻開始聞到麻醉劑隨著患者肺部逸出的空氣一起飄出來。

雖然氧氣不易燃，但容易幫助其他東西燃燒，尤其空氣中氧氣量高時，起火溫度較低。因此，手術旁一個裝有棉花棒及紗布的外科包就被醫生的電灼工具點燃，隨後引發大火。

所幸，醫護人員迅速撲滅火勢，沒有傷害到患者，同時再度進行手術，成功讓患者結束手術並醒過來。該團隊的醫護人員透露，所有的醫護人員都知道氧氣容易引發火災，因此皆有接受培訓，可以應對外科手術的火災意外，事實上，這也不是第一次手術中發生火災。

一名醫師露絲（Ruth Shaylor）表示，有幾則胸腔火災的案例，3則涉及胸外科手術、3則涉及冠狀動脈移植手術，所有案例都跟外科包、電灼工具及肺部疾病有關。因此，露絲指出，醫生及麻醉師、醫護人員都要接受過消防訓練及預防策略，才能在意外時，快速防止傷害。

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關鍵字：澳大利亞,墨爾本,手術,心臟,肺部,火災,大火

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