台20線撞爆！前議員噴飛「掉進水溝」重傷…　家屬放棄急救

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台20線撞爆！前議員陳文賢噴飛「掉進水溝」…家屬放棄急救

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▲75歲前台南市議員陳文賢車禍命危，家屬放棄急救接回下營區家中往生。（圖／記者林悅翻攝）

▲75歲前台南市議員陳文賢車禍命危，家屬放棄急救接回下營區家中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南化區7月5日傍晚發生重大車禍，75歲前台南市議員陳文賢失去生命象，經送成大醫院搶救後，一度恢復心跳，惟傷重再度急救，因生命徵象仍未恢復病況危急，家屬放棄急救辦理自動離院，接回下營區家中。

台南南化區台20線5日傍晚5時50分許發生自小客與小貨車重大車禍，造成3人重傷送醫，送到麻豆新樓醫院急救的25歲劉姓男子在晚上7時38分許宣告不治身亡，送到柳營奇美醫院的49歲楊姓男子手腳骨折，重傷治療中。

▲台南市南化區台20線47K處，晚發生自小客與小貨車車禍，現場2人無生命跡象，1人四肢骨折，分別送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南化區台20線47K處，晚發生自小客與小貨車車禍，現場2人無生命跡象，1人四肢骨折，分別送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台20線南化路段發生重大車禍，陳文賢重傷命危。（圖／記者林悅翻攝）

而前台南市議員陳文賢，當場摔落路旁水溝失去生命跡象，先被送到台南醫院新化分院急救，傷重再轉送成大醫院搶救，曾一度急救後恢復心跳，但因傷勢過重，再度啟動急救，因生命徵象仍未恢復病況危急，家屬最後放棄急救辦理自動離院，接回下營區家中。台南下營鄉親對陳文賢不幸事件感到震驚惋惜。

據了解，現年75歲的前台南市議員陳文賢，生於台南市，是民主進步黨籍，擔任過第15、16屆台南縣議員，台南市合併升格直轄市後，當選第1、第2屆台南市議員，後交棒給兒子陳秋宏參選，在陳文賢的基礎下，陳秋宏高票當選台南市曾文區市議員。

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關鍵字：市議員,陳文賢,車禍,命危,急救

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