製播《甘味人生》痛苦慘賠...製作公司無奈給她175萬元「顧問費」才過關

▲《甘味人生》劇中充滿歡樂，不料製作公司慘遭刁難，前100集都在賠錢，直到依「潛規則」付錢才好轉。（圖／翻攝自《甘味人生》臉書）

記者羅志華／新北報導

三立知名本土劇《甘味人生》，深受廣大觀眾喜愛，不料竟傳出前戲劇中心總監項德純於節目製作期間，向製作公司索取每集5000元的「顧問費」，以換取她對節目監製放水；項女自2016年3月到2017年7月共得手175萬5000元回扣，並全數匯至她公公的帳戶。新北地檢署調查後，依背信罪起訴項德純。

三立電視台在2015年委由「映畫傳播公司」製播8點檔連續劇《甘味人生》，每集製作費達131萬2500元；項女藉戲劇中心總監職務處處刁難，造成《甘味人生》前100集都是虧錢製作…「映畫傳播公司」無奈之下，只好依「潛規則」與項女洽談，最後以每集5000元的代價，請項女高抬貴手，讓節目得以順利製播；她收錢後還算「有情有義」，確實減少對節目的不合理要求。

事件曝光後，三立電視台認為項女索取回扣不僅違反工作規章，更觸犯背信罪，於2017年9月將項女辭退，並提起告訴。項女坦承向「映畫公司」以每集5000元收錢，也未向三立報備；檢方根據合約書、電子轉帳明細等證物，依背信罪將她起訴，並沒收不法所得175萬5000元。