扮嫩妹騙「OO照」邀壞壞！20歲男狂撩4男再恐嚇：給封口費啊...猛吸18萬

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扮嫩妹騙「裸照」邀壞壞！20歲男狂撩4男再恐嚇：給封口費啊...猛吸18萬

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▲▼洋男,腹肌,白人,肌肉男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男扮女騙男生裸照藉此勒索。（圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／彰化報導

彰化一名陳姓男子在網路上假扮女子「婷薇」，以約炮之名騙取多名男子的裸照，照片得手之後，他再自導自演，假冒「婷薇」的堂哥勒索金錢，否則就要公布裸照，一共有4名男子受騙，其中3人更被騙取共18萬元，怒告上法庭。彰化地院判陳男有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

根據判決書，20歲陳姓男子透過交友軟體認識一名男子，2017年11月間2人相約摩鐵內喝酒聊天，沒想到他竟趁著對方酒後昏睡時，偷偷撫摸並一口含住對方的下體，同時還用手機錄下整段過程。事後陳男跟對方借了2萬5千元不還，還揚言要將性愛影片傳給對方女友看，稱「讓你紅」。

陳男事後再騙得另名張姓男子的裸照，頻頻威脅對方「給封口費啊」、「用錢買你的影片啊」、「給了錢我就不會再找你」、「25000」等語，張男心生畏懼決定報警處理。

詐財失敗的陳男不死心，再用通訊軟體假冒女性「婷薇」，分別傳訊息給施姓、吳姓男子，表示想要與對方發生一夜情，要求對方拍攝裸照、影片回傳。2男萬萬沒有想到，此舉卻一步步落入了「婷薇」的圈套之中。

獲得裸照後，陳男假冒「婷薇」堂哥上網質問對方有沒有約炮一事，並要求2男用錢買回裸照、影片，不然就要公布於眾，嚇得2名男子分別匯款4萬、11萬5千元至陳男帳戶遮羞。

雖然陳男已經賠償對方損失，仍遭彰化地方法院依乘機性交罪處1年8月有期徒刑，加上恐嚇取財未遂罪、恐嚇取財罪，共2罪，各判處7月、10月徒刑，合併執行2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

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關鍵字：偷拍,裸照,恐嚇

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