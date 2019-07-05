新時代濰坊一方熱土　五大優勢塑造現代化城市

圖、文／第24届鲁台會提供

“毋庸置疑，在座的5個城市，半島優勢最不明顯的是濰坊。但是濰坊人，尤其是濰坊的企業家，以實乾和創新精神創造了屬於我們濰坊自己的輝煌。”



“濰坊是全國唯一的國家農業開放發展綜合試驗區，蔬菜、禽肉出口量均佔全國八分之一，是聞名全國的米袋子、菜籃子、肉案子、果園子、種子庫和大花園。”



“我們正依托濰柴、歌爾、盛瑞、雷沃、豪邁、天瑞等一大批骨幹企業，加快建設濰柴新能源動力產業園和千億美元配套產業園等重點園區，著力打造'國際動力城'。”

“今天參加這個活動，讓我很受啟發、很受教育，我一直為這種創新求變的熱情所鼓舞，非常之興奮，非常了不起，為什麼中國能有今天？就是因為有這樣一個企業家群體。”

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“在這裡我向各位企業家鄭重承諾，熱情好客的濰坊會給您提供舞台！”

6月21日，「半島城市與企業家面對面」系列政企對接活動在青島舉行，濰坊市委副書記、市長田慶盈出席並發表演講， 對青島提供這樣一次機會表示了感謝，並全方位介紹了濰坊的城市形象、發展狀況、營商環境、政策舉措，宣傳推薦濰坊，促進合作發展。

【以下為田慶盈市長現場演講內容】

非常高興在盛夏時節來到美麗又美好的青島，參加“半島城市與企業家面對面”活動。值此，我謹代表中共濰坊市委、濰坊市人民政府，向活動的舉辦表示熱烈的祝賀！向長期以來關心支持濰坊發展的各界朋友表示衷心的感謝！

說青島美麗又美好，不是一句空話，而是有很多支撐。其中一項，是近幾年的中國宜居城市評選，總有一個城市名列其中，並且經常佔據第一的位置，她是誰呢？她就是青島。另一項，青島還是外國人眼中最具吸引力的十大城市之一，由外國駐華使領館工作人員、國家千人計劃外國專家學者、在華工作的外國人聯合評出，曾經名列第四位，前三位分別是北京、上海和杭州。也就是說，他們分別是中國的首都、經濟中心和自古以來就享有人間天堂美譽的杭州，而青島作為一個北方城市名列第四，非常了不起。由此來說，青島不僅是青島人民的青島，更是山東的青島、中國的青島、世界的青島。

我眼中的青島，大致經歷了三個階段。第一個階段，挺好。 30多年前，我剛參加工作，第一次來到青島，也是第一次見到大海。我想，無論是哲學家、詩人，還是像我農民一樣出身的人，見到大海的第一感覺，都會從內心迸發出一句“大海啊，真大”。那次我在青島，還第一次見到了這麼粗的冬青樹和紫薇樹。在此，我向大家推薦，如果想看120歲的紫薇，大概只有青島的中山公園裡有。第二個階段，好。我在青島工作生活了不到兩年，現在在外面我這樣推薦青島，兩年間幾乎見不到在馬路上或大庭廣眾之下吵架的，也幾乎見不到搖下汽車玻璃窗扔垃圾或者行人扔垃圾的。走在青島的大街上，處處感到非常乾淨，但特別奇怪的是看不到環衛工人，這是非常難能可貴的。第三個階段，真好。離開了這座城市更會在方方面面體會到她的好。包括今天這個活動，青島能夠為我們四個兄弟城市提供這樣一個舞台，充分體現了青島人民的開放、包容和創新，體現了海洋文化的博大精深。

聽到這裡，大家可能會產生疑問，這個濰坊的市長，今天是來推介濰坊的還是推介青島的？顯然，答案很明確，我今天是代表937萬濰坊人民來推介濰坊的。那麼如何評價和定義我們濰坊呢？兩個字——“很好”。可能在座不少朋友沒有到過濰坊，下面我力求用最簡短的語言來作一下介紹。





濰坊地處濟南和青島的中心位置，是山東內陸地區和半島地區的幾何中心，古時候是齊國和魯國的分界線，素有“道承齊魯、襟連海岱”的美譽。濰坊陸地面積1.61萬平方公里，常住人口937萬，經濟總量居全國地級市（不含省會城市）第11位。有以下幾個鮮明的優勢和特點：

第一，具有豐厚的歷史文化底蘊。

濰坊之所以能健步走到今天，並在不同歷史時期創造輝煌，所仰仗的就是我們的歷史傳統和文化。說濰坊與青島一衣帶水、文化同源，這個文化就是中華文明的一個重要支脈——東夷文化。大家都聽說過嫦娥奔月、后羿射日的故事，這些都發生在濰坊。

后羿就是拿弓射太陽的那位，他是中華人文始祖之一，如果不是他老人家射落了9個太陽，那天上就會有10個太陽，氣溫至少得80度以上。說句玩笑話，如果沒有后羿老人家，我們今天就沒法坐在這裡開會了。

濰坊與青島同屬一個文化，但核心卻在濰坊。歷史上的很長一個時期，濰坊是山東乃至華東地區的政治、經濟和文化中心。青島的同仁們，不好意思，在那個漫長的時期，我們濰坊一直管轄著青島或青島的大部分地區。當然，那個時候的青島還不叫青島。

具體來說是三個時期：古九州時期，大禹開創夏朝，治水成功後，鑄九鼎，開九州，我們青州是古九州的第二州；青州府時期，就是古時候的山東省政府，到了明洪武二年，才從青州搬到濟南現在的珍珠泉；密州時期，蘇東坡知密州，很多人以為密州在南方，其實當時的治所就在濰坊的縣級市——諸城。蘇東坡在這裡寫下了著名的《密州三曲》，包括大家耳熟能詳的《水調歌頭·明月幾時有》《江城子·密州出獵》等。今天的青島規劃館裡，就有關於這段歷史的記載。

第二，具有堅實的經濟基礎。

毋庸置疑，在座的5個城市，半島優勢最不明顯的是濰坊。但是濰坊人，尤其是濰坊的企業家，以實乾和創新精神創造了屬於我們濰坊自己的輝煌。

濰坊是山東第四大經濟體，近十年全市GDP以年均9.7%的速度增長。近三年，濰坊連續誕生了2個國家科技進步一等獎。 2018年，全市地區生產總值突破6000億元，一般公共預算收入達到569.8億元。

大家知道，一般公共預算收入主要包括稅收和非稅收入，稅收佔大頭。不好意思，煙台的同仁，去年我們的稅收已經超過煙台。



第三，具有特色發展的優勢。

黨的十八大以來，習近平總書記先後8次提到濰坊，包括點評濰坊的古代人物和事蹟。其中，兩次講到並充分肯定濰坊的“諸城模式”“濰坊模式”“壽光模式”。這“三個模式”，都是關於農業農村發展的，如果用一句話來概括，就是農業產業化。

濰坊是全國唯一的國家農業開放發展綜合試驗區，蔬菜、禽肉出口量均佔全國八分之一，是聞名全國的米袋子、菜籃子、肉案子、果園子、種子庫和大花園。

去年一段時間，網上報出來，某某城市香菜價格漲到135元一斤。為什麼？因為壽光的蔬菜供應出現短缺。在這裡，我要向大家如實匯報，壽光在歷史和現在，包括去年，就從來不產香菜。為什麼還會出現這種情況？就是因為濰坊、因為壽光一定程度上已經成為中國蔬菜行情的風向標，甚至已經成為中國蔬菜的代名詞。

第二個特色產業是製造業。製造業是濰坊的當家產業，已形成機械、化工、紡織、食品、造紙5個千億級產業，28種產品產銷量全球第一，農機產業總產值占到全國四分之一。濰坊是省內除濟南、青島之外高校最多的城市，有19所高等院校，其中14所高職院校，擁有在校生18萬人，另外還有60萬產業工人。目前，我們正依托濰柴、歌爾、盛瑞、雷沃、豪邁、天瑞等一大批骨幹企業，加快建設濰柴新能源動力產業園和千億美元配套產業園等重點園區，著力打造“國際動力城”。

第四，具有獨特的海洋優勢。

今天在青島說濰坊的海洋優勢，有班門弄斧、小巫見大巫之嫌，在座一些朋友包括我本人到濰坊工作之前，都不知道濰坊是個沿海城市，但是我今天在這裡要向大家推介，濰坊是個沿海城市，有150公里的海岸線，有1421平方公里的海域面積，山東省委、省政府剛剛批准的渤海港集團就註冊在濰坊。相對於內陸地區來講，濰坊港比青島港近了180公里，在物流成本不斷攀升的今天，這無疑也是個比較大的優勢。

第五，具有綜合交通的優勢。

濰坊交通四通八達，公路、鐵路、機場、港口等樣樣具備。這裡重點介紹一下我們的高鐵。今天的時代，是高鐵的時代。未來的濰坊，將成為一個由濟青高鐵、京滬高鐵二通道、濰萊高鐵和環渤海高鐵4條高鐵組成的“米”字形高鐵架構的城市，是一個樞紐城市。其中，一南一北是個十字架形，東西是濟青高鐵連著濟南和青島，南北是京滬高鐵二通道連著北京和上海。

無獨有偶，130年前的1899年，膠濟鐵路開工建設，四年後開通，把濟南、青島、濰坊連在一起，為濰坊的發展插上了翅膀。 130年後的今天，將要建設京滬高鐵二通道，這又會為濰坊的發展插上翅膀。高鐵時代，肯定是濰坊又一個騰飛的時代。

說一千道一萬，沒有人才都不算。所有這些優勢和特點的發揮，全都仰仗我們的人才，說具體點，就是仰仗我們的企業家。今天參加這個活動，讓我很受啟發、很受教育，我一直為這種創新求變的熱情所鼓舞，非常之興奮，非常了不起，為什麼中國能有今天？就是因為有這樣一個企業家群體。



今天，隨著中美貿易摩擦的加劇，一部分企業遇到了困難。但是，我要問大家，我們在座諸位遇到的困難再大，能大過一個人嗎？這個人就是華為的任正非，這個問題的答案也是不言自明的。今天的任正非怎麼樣，天下都在關注。前兩天我看了一個報導，一家媒體採訪，問了一個最敏感的問題：“請董事長回答，今天的華為是不是到了最危急的時刻？”任正非說，今天的華為處於最佳狀態，我們最危急的時候已經過去，我們最危急的時候是孟晚舟事件發生之前、是美國製裁我們之前。為什麼這麼說，因為那時候我們的員工口袋裡有錢了，不思進取，貪圖享受，最艱苦的地方不願意去，那時當然是最危險的時刻。現在我們全體振奮，戰鬥力在蒸蒸日上，這個時候，我們怎麼是最危險的時候呢？應該是最佳狀態。所以，我說任正非就是任正非。

任正非說的有沒有道理？他揭示了兩個鐵律，一個是“物競天擇，適者生存”，另一個是“生於憂患，死於安樂”。總而言之一句話，打敗我們的只有我們自己！所以我認為，華為大有希望，中國的企業和企業家大有希望。

新時代的濰坊，以企業家精神為榜樣，加快新舊動能轉換，推進高質量發展，努力建設現代化城市。

今天與會的企業家們精英薈萃、藏龍臥虎，但由於時間的關係，今天很多企業家的風采沒有得到展示，請大家不要遺憾。在這裡我向各位企業家鄭重承諾，熱情好客的濰坊人民，會給您提供舞台！