台中殯儀館驚現「詭異掛勾」！她廁所一蹲見黑點秒嚇歪...館方急報警

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台中殯儀館驚現「針孔偷拍」！她廁所一蹲見黑點秒嚇歪...館方急報警

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▲台中殯儀館。（圖／翻攝自Google map）

▲台中殯儀館發生針孔偷拍事件。（示意圖／翻攝自Google map）

地方中心／採訪報導

台中市立殯儀館發生偷拍事件！6月26日有民眾發現女廁牆面上竟被安裝了針孔攝影機，嚇得趕緊通知館方報案，警方循線找到涉案的林姓男子，訊後移送檢察官複訊。

台中市生命禮儀管理處秘書吳明哲表示，6月26日上午10時許，殯儀館內工作人員接獲民眾通報，女廁內疑似被安裝了針孔，館方趕緊進入女廁查看，只見蹲式廁所一旁的牆面上黏著一個可疑的掛鉤，上頭還掛了一條毛巾掩飾如小黑點般的鏡頭，仔細一瞧可以發現，掛勾黏著的位置恰好是女性如廁時的高度，上頭還被加裝了攝影設備。

▲▼廁所,衛生紙,捲筒衛生紙,偷拍,針孔（圖／取自免費圖庫pexels）

▲事後館方添購反偷拍儀器定期巡視廁所，防止事件再度發生。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

館方驚覺大事不妙，立即報警處理，並在事後召集館內人員，要求加強巡視殯儀館內部，並定期檢查設備、廁所隱密處，也添購反偷拍儀器，要徹底杜絕偷拍事件的發生。

至於涉案人的身分，吳明哲則表示「不清楚」，一切交由司法機關調查釐清，殯儀館將全力配合警方偵辦。

警方則證實確有此案，1日已循線將涉案男子帶回警局偵辦，訊後移送檢察官複訊。

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關鍵字：偷拍,女廁,針孔,台中

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