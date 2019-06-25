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捷運全列車網路沒了！北捷FreeWiFi暫停服務　不敵低價吃到飽

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▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司去年與捷運wi-fi承包商全林實業盛大宣布，全線車站、列車都將享有免費WiFi服務，上網頻寬為下載6M、上傳2M，獲得不少好評。沒想到事隔不到一年，北捷25日突然公告，下午3點中斷網路訊號；全林實業公司發出新聞稿，表示「北捷Free AD WIFI暫時停止服務將忍痛退場」，Free AD WIFI即日起暫時停止服務。

北捷25日下午表示，全林實業24日時以電子郵件通知台北捷運公司，將於25日下午3點中斷網路訊號。北捷表示，除立即要求廠商依約限期改善外，並以無縫接軌方式，陸續啟動由台北市政府資訊局協助建置的158個無線上網熱點，包括「捷運各車站旅客詢問處」以及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等地點，提供TPE-Free免費無線上網服務，但捷運列車及車站（除旅客詢問處外）暫無法全面提供免費無線上網，請大家見諒。

根據全林實業新聞稿內容，全林實業董事長林全馳表示，北捷Free AD WIFI是與台北捷運公司合作提供北捷民眾免費使用網路，北捷民眾使用免費網路前透過觀看一則廣告的營收來支撐網路成本與營運，但營運期間遇到各家電信公司推出低價499元網路吃到飽甚至更低價格的電信政策，以致大大降低了北捷民眾使用Free AD WIFI的次數。

林全馳指出，近半年來積極與台北捷運公司及台北市政府單位反應，並溝通盡量維持提供WIFI的服務，但未獲得共識與支持，因此全林實業所經營的WIFI 每況愈下，且無能為力再持續提供免費WIFI服務給使用北捷Free AD WIFI的民眾。
 

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關鍵字：台北市,捷運,網路,無線網路

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