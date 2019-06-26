廠商斷訊不提供WiFi　北捷：28日前未改善　不排除解約

▲廠商斷訊不提供WiFi，北捷要求限期3天改善，不排除解約。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運公司於前年5月起與WiFi承包商全林實業簽約，提供全線車站、列車免費WiFi服務，未料，北捷25日突然公告，下午3點中斷網路訊號。北捷公司26日強調，持續要求依照契約提供服務，若有斷訊情形，亦要求廠商3天內改善恢復服務，如仍未改善，將依契約規定辦理，並不排除解除契約。

北捷指出，與廠商的契約自106年5月起，為期5年，已在25日下午發函要求廠商改善，須在28日恢復服務，目前就是按照契約去處理，根據合約規定，有三個日曆天的改善期，，若限期不改善恢復服務，不排除解約，持續要求產商依照契約提供服務。

記者實測發現目前站內還有提供WiFi，但是車廂內部沒有WiFi服務，對於WiFi的提供狀況，全林實業公司稱不清楚，已經以新聞稿回應了，至於是否恢復WIFI服務與合約問題，尚待上級長官決定。

全林實業公司25日發出新聞稿表示，「北捷Free AD WIFI暫時停止服務將忍痛退場」，Free AD WIFI即日起暫時停止服務。全林實業董事長林全馳提到，因這段期間電信業者吃到飽競爭激烈，Wi-Fi用戶減少，與北捷公司及北市府溝通、反應也未獲共識與支持，營運狀況每況愈下，因此無能為力再持續提供免費Wi-Fi服務給乘客使用，遂宣布退場。

對此，台北市議員王欣儀王欣儀指出，去年9月調閱提供北捷場站及列車免費Wi-Fi服務廠商廣告收入，發現去年1至8月廠商每月平均收入僅73萬，在當時就已提醒北捷須注意廠商營收少恐連帶影響服務品質，但北捷卻仍無警覺。

王欣儀批評，柯文哲老是異想天開的「又要馬兒好，又要馬兒不吃草 」，用錯誤的運營方式，砸碎了北捷服務優良的金字招牌，以為不花錢就能提供公共服務並得到好的服務績效，但卻不打算自行建置，而是出租場域由廠商提供服務，錯判情勢的結果就是走向市府、廠商與旅客三輸之局面。



王欣儀呼籲，柯市府應自行接手訂購網路服務，即刻恢復上網服務，再尋法律途徑解決商業違約糾紛，以挽救北捷金字招牌，而非棄公共服務不顧，無視廠商早已玩不下去，只能丟下爛攤子走人。