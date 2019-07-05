家門外有怪聲！男孩躲防盜窗卻從縫隙掉出…當場「懸3F半空」腿軟畫面曝

▲男童從防盜窗縫隙掉出。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲男孩近日獨自在家時，突然聽見門外有奇怪聲音響起，便害怕地反鎖家門，再趕緊爬出窗外遮蔽，不料因為男孩的身形相當瘦小，導致他當場從防盜窗底部的縫隙中掉下去，直接困在3樓的遮陽板上。附近民眾見狀後都嚇了一跳，深怕遮陽板破了會讓孩子繼續往底下墜落。

綜合陸媒報導，事件發生在江西省贛州市，男孩的媽媽表示，她當時外出後臨時想回家一趟，所以就折返到家門口，沒想到孩子聽到聲音以後，以為是小偷來了，就立刻把門反鎖並著急躲到窗外，結果在躲避「小偷」入侵的同時，卻不慎從防盜窗的縫隙中掉出，直接困在3樓的遮陽板上頭。

▼所幸消防人員協助後，男孩才順利脫困。（圖／翻攝自梨視頻）

消防人員表示，擔心遮陽板品質不佳，會害男孩繼續往底下墜落，只好直接破門救援，並且將防盜窗縫隙扳開，再把對方拉上來。影像可見，身穿藍衣的男孩動也不敢動，只敢貼著牆壁站立，附近民眾看到後也都嚇壞了，所幸救難人員趕到後，順利抓住他的雙手並猛力往上拉，才避免憾事發生。

網友看完驚悚一幕後紛紛表示，「小孩警覺性也太高」、「怎麼會有人想到要躲那」、「我不知道該說什麼才好，躲壞人差點出人命」、「以後可以當007」、「可能家裡有被遭過小偷吧」、「媽媽應該很傻眼」、「這反應也太激動了」。

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