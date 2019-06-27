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疑採樣過程瑕疵　魏應充粉專PO文：7個月後油不變質嗎？

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▲▼網紅企業家魏應充拍倒油影片（圖／翻攝自影片）

▲網紅企業家魏應充拍倒油影片（圖／翻攝自來自永靖的老園丁-魏應充，下同）

生活中心／綜合報導

網紅企業家魏應充近期在臉書經營「來自永靖的老園丁-魏應充」粉絲團，接地氣的PO文引發各界關注。他也在2019年4月2日親自在臉書預告，這五年半來社會誤解共生，接下來將陸續PO文還原真相，讓謎團一一解開，並強調「臉書開張目的不在洗白形象，而是要拔除自己喉嚨上的那根魚刺，能像大家一樣正常說話。」

6月20日，魏應充在粉絲團上提到，「偶有朋友留言問頂新油品案為何一審無罪，二審卻被判15年？」為回應這個問題，他在粉絲團放上一支倒油影片，同時在PO文中寫到「一審法院在案發後7個月第二次採樣化驗頂新油槽的豬油」、「經過7個月，沒有適當保存的狀況下，油槽中的存油會有正常氧化現象，二審法院把7個月後的數值拿來做判斷基準，是我們認為比較有爭議的問題。」影片雖只有13秒，但所表達的事實簡單明確，網友也留言替魏應充打氣，紛紛留言：「當時真的是被帶風向讓台灣人民誤會」、「油品接觸空氣就開始氧化了」。其實大家都知道油品若保存不當，好油也會變壞油，包括容器材質、溫度、濕度、光線都會影顯油品。此外，主婦們若自己在家榨豬油，也都會放冰箱保存，且儘快吃完。油品採證是否有重大瑕疵，對此，魏應充在貼文放上鏡週刊報導，他強調「有做的事我一定會承擔，沒做的事則必須澄清」。

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▲▼網紅企業家魏應充拍倒油影片（圖／翻攝自影片）

魏應充表示，關於兩次判決差異，應讓大家了解「總極性化合物」採證上的誤解，可回溯至103年頂新油品案爆發時，衛福部偵查化驗的頂新原料油是採用只要三分鐘的「快篩法」，只取油槽底層的油；而頂新則主張應該採用更精準的「標準法」，而且要符合CNS規範，上、中、下層都要採樣。最後頂新豬油的原料油雖然檢驗了2次，但檢驗時間卻相隔長達7個月，也因此第二次檢驗結果出爐時，「總極性化合物」數值約8.21，遭二審法院認定數值太高。

魏應充向大眾澄清並破除迷思，希望大家反思家中正常倒出來的油，放了7個月會如何？因為就連剛榨出來的新鮮豬油總極性化合物，大約也會有3~5的常態數值，而總極性化合物在油品中會隨著高溫、加熱時間增長而增加。偵查期間由於頂新油槽中的原料油沒有制定嚴格存放標準，若產生氧化現象也是正常狀況，且超標數值不高，因此認為二審法院僅採用存放7個月後的油品數值作為判斷基準，嚴正質疑其合理性。由於案件仍在審理中，魏應充透過網路發聲希望疑點早日釐清，才能為他、公司、員工及大眾還原真相。

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