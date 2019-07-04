路見不平一拔刀就是20年！孩子的書屋陳俊朗過世　網悼：你有另一個使命要完成



▲孩子的書屋創辦人陳俊朗（陳爸）曾說，書屋的緣起是因為路見不平，「只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」（圖／孩子的書屋官網）

記者林育綾／綜合報導

在台東創立20年、造福超過2千名偏鄉弱勢兒童的「孩子的書屋」，創辦人陳俊朗今（4）日傳出驟逝消息，享年55歲。被人稱為「陳爸」的他，曾說過書屋的緣起「其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」得知過世消息後，網友也在臉書上哀悼，「陳爸，辛苦你了！」「相信你有另一個使命要去完成。」



▲孩子的書屋創辦人陳俊朗突然過世，享年55歲。（圖／取自臉書「孩子的書屋」）

被人們稱為「陳爸」的陳俊朗，早年忙於事業而與家庭疏離，原本只是規劃回鄉考書記官工作，試圖以平衡工作和家庭生活，卻意外接觸到偏鄉孩童資源匱乏，常常沒錢繳學費、餓肚子，甚至被家暴等，讓他毅然決然放棄考試，在1999年創辦了「孩子的書屋」，甚至不惜為此花光積蓄。

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他帶領孩子們親手蓋土磚書屋，也讓書屋分布各區，成為守護部落和偏鄉孩童的堡壘。孩子放學後不但有熱騰騰的晚餐可以享用，還可以諮詢課業困難，也有大人陪伴分享心事，度過孤單、孤獨、無人求助的時刻，帶給學童們安全感，而他們提到，「安全感正是建立孩子自信心的關鍵，更會影響孩子探索和學習的動機。」

這樣一做，就默默做了20年，「孩子的書屋」在台東遍地開花，陳俊朗自己也曾說過：「書屋一直是濟弱扶貧的。它的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」

今（4）日上午，陳俊朗忽然身體不適，經過送醫治療後不治，享年55歲。《ETtoday新聞雲》記者在下午致電「孩子的書屋」，經由公關吳先生證實此消息。吳先生表示，由於事發相當突然，目前家屬及董事們也正在處理後續事宜，需要一些時間才能對外說明。

網友得知消息後也紛紛表示難過和哀悼，「真的無法相信⋯太突然了！」「這麼為孩子付出的陳爸，居然這麼突然的走了。」「我們懷念的陳爸，相信您有另一個使命要完成，祝福您一路好走。」