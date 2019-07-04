快訊／「孩子的書屋」創辦人陳俊朗過世　享年55歲



▲被稱為「陳爸」，孩子的書屋創辦人陳俊朗過世，享年55歲。（圖／取自臉書「孩子的書屋」）



記者林育綾／綜合報導

「孩子的書屋」在台東創立20年，造福超過2千名偏鄉弱勢兒童，創辦人陳俊朗成更為當地孩子們心目中的「陳爸」。不過今（4）日傳出過世消息，由於事發突然，目前家屬及書屋的董事正在討論及處理後續事宜，詳情需要一些時間才能對外說明。

被人們稱為「陳爸」的陳俊朗，早年忙於事業而與家庭疏離，原本只是規劃回鄉考書記官工作，試圖以此平衡工作和家庭生活，卻意外接觸到偏鄉孩童資源匱乏，常常沒錢繳學費、餓肚子，甚至被家暴等，讓他毅然決然放棄考試，開始創辦「孩子的書屋」，甚至不惜為此花光積蓄。

他帶領孩子們親手蓋土磚書屋，也讓書屋分布各區，成為守護部落和偏鄉孩童的堡壘。孩子放學後不但有熱騰騰的晚餐可以享用，還可以諮詢課業困難，也有大人陪伴分享心事，度過孤獨、不安、無人求助的時刻，帶給學童們安全感，而他們提到，「安全感正是建立孩子自信心的關鍵，更會影響孩子探索和學習的動機。」

請繼續往下閱讀...

這樣一做，就默默做了20年，「孩子的書屋」在台東遍地開花，陳俊朗自己也說，「書屋一直是濟弱扶貧的。它的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」



▲陳俊朗曾說：「書屋一直是濟弱扶貧的。它的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」（圖／孩子的書屋官網）

今（4）日上午，陳俊朗忽然身體不適，經過送醫治療後不治，享年55歲。《ETtoday新聞雲》記者在下午致電「孩子的書屋」，經由公關吳先生證實此消息。吳先生表示，由於事發相當突然，目前家屬及董事們也正在處理後續事宜，需要一些時間才能對外說明。



▲陳俊朗（右）突然過世，家屬及書屋董事們都感到意外。（圖／取自臉書「孩子的書屋」）