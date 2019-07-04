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郭台銘拿身家墊「0-6歲國家養」　朱立倫：可能踩到期約賄選紅線

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▲▼國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

▲國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供，以下皆同）

政治中心／綜合報導

針對0到6歲國家養的預算從哪來？國民黨總統初選參選人郭台銘、朱立倫3日在「國政願景電視發表會」中爭執不休。朱立倫4日下午再強調，對郭台銘的一腔熱血覺得佩服，政策不能只靠佩服或是激情感動，還需對數字的掌握，對法令的嫻熟；另外他還來不及提醒的是，在參選時宣稱以個人財務墊付福利政策，很可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。

朱立倫4日在臉書上表示，郭台銘3日魄力十足地勾勒，計畫以富人稅與主權基金籌措財源，照顧下一代；甚至承諾在財源不足時，願意拿出龐大家產墊付，散盡家財也在所不惜，「我其實非常感動。我對郭董的一腔熱血，覺得佩服！」

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

▲郭台銘。

「然而，政策不能只靠佩服或是激情感動，還需對數字的掌握，對法令的嫻熟。」朱立倫說，他藉首輪答題的機會，提醒實際兒少人口比郭台銘說得多、富人稅的規模比郭台銘想得少；而各種主權基金源於全民，運用上也受到許多法令規範，即便貴為總統，也不可能一聲令下說用就用。

朱立倫提到，他還有一件事來不及提醒，那就是「郭董平時樂善好施是善事一件，但參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，甚至很可能不小心踩到『期約賄選』的紅線。」政府從來就不是私人企業，更不可以等同於私人企業。企業開疆拓土可以豪氣干雲，因為用的是自己的錢；政治家必須面對各種法規制度的制衡，因為用的是每一位納稅人的錢，影響的是全民。

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

朱立倫認為，以郭董的執行力、魄力，與對國家社會的熱心，一定能在公共領域做出重大貢獻，「但顯見，在熱情魄力以外，郭董還需補課學習，公共事務治理諸多法令限制的背後理據。」他質疑郭台銘政策，並且提出「高所得，自己養。中所得，幫忙養。低所得，國家養。這才符合公平正義。」最終目的不是去看打誰批評誰，而是透過這輪討論，去凝聚對於兒少政策的共識。

朱立倫強調，這3場國政發表會最重要的意義之一，是要凝聚國民黨的國政藍圖，讓5個參選人彼此學習切磋，張亞中從《小國崛起》一書勾勒中華民國應尋求自身在世界上的價值，他高度認同；郭台銘展開「帶國家隊打世界盃」的藍圖，讓人激昂；韓國瑜拋出「南部國際機場」和周錫瑋「遷都台中論」，都提醒台灣區域平衡的重要，「未來不管誰出線，這些都是值得考量採納的觀點。」

「2020 台灣要好，我們必須換下不接地氣的蔡政府。」朱立倫說，國民黨要打贏這場選戰，不僅自己不能分裂，還需要爭取更多年輕人與中間選民認同，目前韓粉、郭粉各自大喊「非誰不投」，導致階級與世代的對立，讓人非常擔心。他從政以來始終堅持政策專業，或許不像其他人擅長喊口號，但也是最能與每個人合作、團結藍營，並爭取更多中間選民的候選人。

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關鍵字：郭台銘,朱立倫,國民黨,2020總統大選

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