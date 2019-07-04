台南「最強排隊芒果冰」　農業局長李朝塘特別拜訪致謝

▲台南市農業局長李朝塘（右一），特別拜訪冰鄉冰果店，向老闆吳茂雄、吳林秀芬夫婦表達謝意，該店有「最強排隊芒果冰」稱號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台南生產的芒果品質特好，帶動芒果冰、芒果乾、芒果千層蛋糕等相關文創產業消費人潮，市長黃偉哲指示要特別推薦使用台南在地芒果當材料的店家，其中冰鄉冰果店，被網友推薦為「最強排隊芒果冰」，要吃到該店芒果冰得花3、4小時排隊，農業局長李朝塘特拜訪該店，向老闆吳茂雄、吳林秀芬夫婦致謝。

冰鄉冰果店就在台南市中西區民生路一段路上，吳茂雄、吳林秀芬大婦經營該店已經近40年，該店最亮眼的冰品就是芒果冰，由於堅持使用台南玉井等山區生產的愛文、金煌、烏香、台農一號香芒等４種芒果，因此該店芒果冰只賣１個月。

台南市農業局長李朝塘，為感謝「冰鄉」長期堅持使用台南高優質芒果當材料，代表黃偉哲市長拜訪該店，向夫婦兩答謝；吳茂雄說，該店的芒果冰是很特殊的「台南味」，該店的芒果原汁是綜合台南最優質的愛文、金煌、烏香、香芒的香氣，已經飄香30多年了，推出期間只有１個月左右的時間，愛文芒果季結束，就不賣了，這也是那麼顧客從台北、台中、高雄等地跑來排隊的主因。

李朝塘拜訪該店時，見識到何謂「最強排隊芒果冰」，冰鄉下午１時才開店營業，堅持現點現切、用料大方的原則，所以每天只能限量供應，許多消費者怕吃不到，上午10時多就來排隊搶號碼牌，適逢暑假期間，很多來自台北、台中、高雄的顧客，也都趕來排隊，據該店老顧客形容，要吃到冰鄉芒果冰，至少得花3至4小時排隊，先搶到號碼牌，再排隊取芒果冰。

吳茂雄說，冰鄉開店至今近40年，芒果冰所必需的四種芒果，一定是台南在地生產的，堅持賣台南味，這也是該店芒果冰只能賣１個月左右的原因。