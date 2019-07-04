反應大不同！感染「剛地弓形蟲」...男會變笨、女成「性感小貓」　

▲剛地弓形蟲。（圖／翻攝自百度百科）

國際中心／綜合報導

天氣漸熱蚊蟲變多，有時在戶外一不小心就會被叮咬或寄生，造成身體上的危害。澳洲就有一項研究指出，有一種寄身蟲可以讓感染的女性變得更有魅力，不過男性則是會變得更笨。雖然這項研究在人類身上並非已確定，但動物研究證實這種寄身蟲會改變老鼠的行為。

據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲研究人員指出，這種會讓受感染的女性變得有魅力、男性變笨的蟲名為「剛地弓形蟲」。研究顯示，世界上約有40％的人口受到了「剛地弓形蟲」的感染，其中包括800萬的澳洲人。研究人員指出，雖然弓形蟲只會在貓科動物上有性繁殖，但人卻會因誤食含有寄身蟲囊體的未加工或未煮熟肉類，又或是意外吃到貓糞便中已完成芽孢化的卵囊（sporulated oocyst）而感染。其中對於懷孕女性影響尤甚，可能導致流產或畸形生出畸形胎兒，一些免疫系統較弱的人甚至會因此死亡。澳洲一項研究卻指出，感染剛地弓形蟲的男性與女性會有不同的表現。

▲避免接觸來路不明的貓。（圖／本報資料照）

雪梨科技大學傳染病研究員波爾特（Nicky Boulter）表示，受感染的男性智商會變低，注意力變得不集中；他們也可能會更加獨立、更具反社會性、嫉妒、沮喪，甚至被認為對女性缺乏吸引力。有趣的是，受感染的女性往往變得更外向、友好，並且對男人來說更具有魅力。他補充說道，「它可以使男人表現的像小巷裡的貓、女人像性感小貓。」

不過這項研究並非已確定，但在老鼠的實驗證實，感染確實會改變牠們的行為，小老鼠很有可能會增加被貓吃掉的風險，而這也使得寄身蟲得以繼續生命週期。另一項研究結果顯示，作為司機或是行人，潛伏期的人比未感染者出現車禍的可能性高了2.7倍。

衛生福利部疾病管制署公告，肉類在食用前要以 66℃以上加熱或煮熟，在烹調的過程中也應避免試吃；避免接觸來路不明的貓及清理貓沙，如需要清理時，應戴上手套，並且在清理後必須洗手，以免被污染的貓糞感染。若是不幸被感染，患者雖然不用進行隔離，但是仍要在一週內向向當地衛生局通報。