施壓致提前解約「不保管三寶」　長榮：謠言、對工會保留追訴權

▲長榮罷工空服員領回三寶。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／桃園報導

桃園市空服員職業工會與台灣保全公司簽訂運送合約，存放2200多份的三寶，保全公司卻因遭受長榮公司壓力，要求解約，工會無奈下緊急將三寶暫移至秘密安全地點，並將與新的保全公司簽約，對違約的台保公司將在罷工後再行研議；長榮公司面對工會的指控，嚴厲譴責散播不實謠言，長榮將保留法律追訴權。

▼長榮空服員罷工現場。（圖／記者陳以昇攝）

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4日上午10時，桃園市空服員職業工會在南崁空服員罷工棚召開說明會，對於3日下午指稱存放三寶（護照、台胞證、員工證）的台灣保全公司，因為承受長榮公司莫大壓力，原本將在2020年6月20日到期的運送合約，希望能與工會提前解約。

桃空職工代表林銥覲表示，已經口頭答應台灣保全公司解約，目前將2200多份的三寶移至安全地點，更緊急與另一家保全公司接洽，將在下午簽約，再將裝箱的三寶運至新的保全公司存放，為了避免新簽約保全公司承受長榮壓力，將不公布保全公司名稱。

對桃空職工指控長榮公司「對已簽訂一年合約的保全公司或晚會高空作業台廠商，給予多方壓力」，長榮發聲明嚴厲譴責工會散播不實謠言，絕無施壓給存放三寶的台灣保全公司，這種毀壞優良企業聲譽的行為，將對工會保留法律追訴權。

▼桃園空服員職業工會認為台灣保全承受到公司壓力，才會提前解約 。（圖／記者陳以昇攝）