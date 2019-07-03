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桃空服工會駁斥欺騙會員之說　存放三寶保全公司從未解約

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▲▼桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲，召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲，召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／桃園報導

長榮航空公司對外表示工會阻撓會員取回三寶（護照、台胞證、員工證），600位想回來服勤的會員有400位取回，還指控工會欺騙會員，6月30日台灣保全公司已解除合約，三寶根本沒存放在台保；工會反駁指出目前僅有113位取回三寶，與台保合約是至2020年6月20日止，呼籲長榮不要再打壓，儘早和談讓罷工落幕。

長榮空服員罷工進入第14天，有許多空服員受到公司、家人等因素的壓力，選擇取回三寶返回服勤，公司對外表示有600位空服員有意願，但因遭到工會阻撓，只有400位順利取回三寶。公司又近一步指控桃園空服員職業工會說謊，欺騙會員，原本存放三寶的台灣保全公司，在2019年6月30日已經合約到期。

請繼續往下閱讀...

對此桃園空服工會代表林銥覲，3日下午4時許，召開說明會嚴正駁斥，表示2日有會員要取回三寶時，因在運送過程因午後暴雨耽擱，才會發放號碼牌，絕無刻意刁難；再者目前取回三寶返回服勤的會員僅有113人，不是400人，日後公會會更謹慎處理不讓偶發狀況發生。

對於與台灣保全公司簽訂的運送合約，是自2019年6月21日起，至2020年6月20日止，沒有合約到期問題，中間更沒有暫停與間斷；在3日下午3時30分與台灣保全聯繫，表示近日受到多方關切及詢問，承受莫大壓力，想要與工會解除合約，目前仍在與保全公司協調。桃園空服職業工會強烈譴責長榮公司，勿再財團資源打壓工會，或相關廠商，也不要再散佈不實謠言。

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關鍵字：長榮,空服員,罷工,工會,三寶,台灣保全

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