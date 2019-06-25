八年級生自封「巴菲特」！洗錢近7億求檢：700萬拿回藍寶堅尼

▲高男的藍寶堅尼將遭拍賣，他苦求檢察官並說願意繳回犯罪所得700萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／台北報導

台北市一名高姓男子在內湖科學園區成立合法貿易公司，實際上卻是幫詐騙集團洗錢，5個月經手6億元，還駕駛藍寶堅尼超跑和保時捷休旅車。檢警獲報後前往搜索，逮捕高男及其他嫌犯共9人，高男主動繳回700萬元，其他人也都允諾要繳回，但至今未繳回任何一毛錢，士林地檢署依違反銀行法將9人起訴。

檢方調查，28歲的高男在skype暱稱「巴菲特」，另一名30多歲的李男暱稱「郭台銘」則在大陸接應，其他人都是七、八年級生，且是國高中的同學，9人組成地下匯兌集團，而主要的客戶是專門詐騙大陸民眾的詐騙集團。自2018年10月至2019年3月，近5個月的時間，經手款項約新台幣6億8989萬元，從中收3.5%到8%的手續費獲利約2000萬，都用來買名車、唱歌等娛樂。

▲警方除了查扣高男的藍寶堅尼以及保時捷，也查扣改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元等贓證物。

高男及其他3人指使同夥利用大陸人頭轉帳，將詐騙大陸民眾的人民幣存入人頭帳戶，接著再由其他地下匯兌者匯回台灣，最後由外務小弟在高鐵台中、台北、桃園等地進行面交，將鈔票交給詐騙集團客戶收取手續費。其中一名涉案的嫌犯還說，「我們做這一行就是洗詐騙的錢，將錢變乾淨的草！」

高男等人落網後，被查扣包括保時捷休旅車、改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元等贓證物，其中還有價值千萬的藍寶堅尼將被拍賣，高男苦求檢察官把車還給他，願意繳回犯罪所得700萬元；士林地檢署將全案依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例將9人起訴。

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