　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八年級生自封「巴菲特」！洗錢近7億求檢：700萬拿回藍寶堅尼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方除了查扣贓證物外，也查扣高姓男子的藍寶堅尼超跑以及保時捷休旅車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高男的藍寶堅尼將遭拍賣，他苦求檢察官並說願意繳回犯罪所得700萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／台北報導

台北市一名高姓男子在內湖科學園區成立合法貿易公司，實際上卻是幫詐騙集團洗錢，5個月經手6億元，還駕駛藍寶堅尼超跑和保時捷休旅車。檢警獲報後前往搜索，逮捕高男及其他嫌犯共9人，高男主動繳回700萬元，其他人也都允諾要繳回，但至今未繳回任何一毛錢，士林地檢署依違反銀行法將9人起訴。

檢方調查，28歲的高男在skype暱稱「巴菲特」，另一名30多歲的李男暱稱「郭台銘」則在大陸接應，其他人都是七、八年級生，且是國高中的同學，9人組成地下匯兌集團，而主要的客戶是專門詐騙大陸民眾的詐騙集團。自2018年10月至2019年3月，近5個月的時間，經手款項約新台幣6億8989萬元，從中收3.5%到8%的手續費獲利約2000萬，都用來買名車、唱歌等娛樂。

▲警方除了查扣贓證物外，也查扣高姓男子的藍寶堅尼超跑以及保時捷休旅車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲警方除了查扣高男的藍寶堅尼以及保時捷，也查扣改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元等贓證物。

高男及其他3人指使同夥利用大陸人頭轉帳，將詐騙大陸民眾的人民幣存入人頭帳戶，接著再由其他地下匯兌者匯回台灣，最後由外務小弟在高鐵台中、台北、桃園等地進行面交，將鈔票交給詐騙集團客戶收取手續費。其中一名涉案的嫌犯還說，「我們做這一行就是洗詐騙的錢，將錢變乾淨的草！」

高男等人落網後，被查扣包括保時捷休旅車、改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元等贓證物，其中還有價值千萬的藍寶堅尼將被拍賣，高男苦求檢察官把車還給他，願意繳回犯罪所得700萬元；士林地檢署將全案依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例將9人起訴。

【更多新聞】

瞄準特殊藍寶馬！汐止槍手尋仇開轟　自稱：因為曾被對方打…

ET快訊
新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光
18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事目睹嚇傻「只剩一雙腳在外」
「花6500萬清水溝」結果變這樣　網酸：韓導發大財高雄淹大水

關鍵字：台北,藍寶堅尼,洗錢,詐騙集團,skype,巴菲特,手續費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

加熱雞腿便當慘遭燒死！智能家電暗藏危機…電氣起火2大元兇揭曉！

酒駕紅燈右轉拒測飛車逃逸　醉男見警密錄影片只能認栽

愛心正義哥「直播鞭刑萬人朝聖」招會員　律師勸：資助者恐關5年

台中機車行起火　驚悚爆炸聲2人嗆傷送醫

播完路況講冷笑話　台中交警「蔡八郎」成廣播新網紅

八年級生自封「巴菲特」！洗錢近7億求檢：700萬拿回藍寶堅尼

回家見病父躺床下倒地沒呼吸　傷心兒控照護員沒拉起床邊護欄

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

加熱雞腿便當慘遭燒死！智能家電暗藏危機…電氣起火2大元兇揭曉！

酒駕紅燈右轉拒測飛車逃逸　醉男見警密錄影片只能認栽

愛心正義哥「直播鞭刑萬人朝聖」招會員　律師勸：資助者恐關5年

台中機車行起火　驚悚爆炸聲2人嗆傷送醫

播完路況講冷笑話　台中交警「蔡八郎」成廣播新網紅

八年級生自封「巴菲特」！洗錢近7億求檢：700萬拿回藍寶堅尼

回家見病父躺床下倒地沒呼吸　傷心兒控照護員沒拉起床邊護欄

中職／猿拚封王關鍵時刻　蘇俊羽狀況最好升一軍添戰力

台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

「新北市河海音樂季」7/27首航　148團飆唱搖滾一夏

王彩樺誇柯一正「氣質非凡」　于子育曝人生低潮：常否定自己

中職／33位高中畢業生選秀　打破最多高中生紀錄

不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　3局中信4：2富邦

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

中職／羅錦龍轉任中繼　新角色重新出發

台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　單戶總價不到700萬

博錸生技攜手義大利Menarini　簽訂獨家經銷合約

社會熱門新聞

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場..

貓空賞花「停車打錯檔」　男撞死..

「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車..

地檢署拍賣賓士　還可預約賞車

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

即／從4樓公寓摔落！19歲冷氣..

9槍擊斃移工　警：皮膚太黑看不..

移工遭12秒射9槍　畫面首度曝..

地下匯兌撈8千萬退休　員工接手..

即／2環保人員下愛河清淤　遇河..

屏東2傘兵墜落18公尺　開刀救..

沒錢搭車走百公里回家　3天吃2..

台中1歲女童疑遭虐　直播主鞠躬..

即／北投區30歲疑男輕生　明顯..

更多熱門

相關新聞

永豐銀推跨境金融卡　搶網購宅商機

永豐銀行瞄準跨境購物商機，即日起推出跨境金融卡付款功能，於淘寶、天貓購物最高回饋13%，匯率零風險外，再省轉帳手續費。

價值型投資策略已死　兇手是低利率與科技股

男友分手神隱　狂女傳訊：路上小心被潑酸

雙城論壇7月4日舉辦　柯文哲赴上海

雙城論壇敲定了！柯：沒意外會去

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

浩子合體「阿翔」上工！

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面