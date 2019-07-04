快訊／南京東路競速奪3命！　無照屁孩謝亞軒一審判13年

▲謝亞軒。（圖／記者柳名耕攝）



記者劉昌松／台北報導

男子謝亞軒和友人黃佑呈在2018年間，分別駕車在台北市南京東路競速飆車；其中，謝亞軒失控衝向路旁撞死3人。台北地院審理後，依無照駕駛致生危害往來公眾安全致死罪判謝亞軒13年有期徒刑、黃侑呈11年有期徒刑。

謝亞軒和黃佑呈於2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，為了到中山區找東西吃，由黃開著白色轎車在前、謝開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上時，先後闖入公車專用道高速行駛；之後黃變換車道，謝要跟著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

法庭上律師幫忙辯解稱，2人其實在事發路段之前都是正常行駛，遇到紅燈也會減速停車，因在事發路段不耐前方車速，才會駛入公車道，超速違規時間短暫。

對此檢察官痛批謝、黃「只有遺憾，不是真心懺悔，相當惡劣，請求從重量刑」；死者律師也認為，黃明知道謝開車跟在後面，還帶頭違規駕駛，也要負很重要的責任。

台北地方法院審理後，4日依無照駕駛致生危害往來公眾安全致死罪判謝亞軒13年有期徒刑、黃侑呈11年有期徒刑，全案仍可上訴。

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