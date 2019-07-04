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國軍包商疑洩漏軍事機密　國防部：官兵察覺異常主動檢舉

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▲大直國防部外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

針對調查局查獲國軍包商疑洩密給中共遭收押一事，國防部4日上午表示，本案是由官兵察覺異常主動檢舉，張民承攬國軍工程標案，內容雖未涉及機敏工項，但施工期間其行止違常，遂立即向上級反映，由保防部門及國安單位共同調查，目前全案刻由司法單位偵審釐清中。

根據《聯合報》報導，調查局長期監控發現，新北市一家工程公司張姓負責人與林姓合夥人疑被中共吸收，藉承攬國軍工程機會刺探資電等軍事機密，甚至企圖發展共諜組織，上月搜索約談張、林到案，同時約談被接觸的軍方人士，初步認定張、林涉洩漏或交付機密給中共，移送高檢署複訊後，依違反國安法聲押獲准。

國防部表示，本案是由官兵察覺異常，主動檢舉，張民承攬國軍工程標案，內容雖未涉及機敏工項，惟施工期間其行止違常，遂立即向上級反映，由保防部門及國安單位共同調查，目前全案刻由司法單位偵審釐清中。

國防部強調，因應中共對我滲透蒐情無所不用其極，國防部近年持恆強化反情報教育，本案是由單位主動檢舉不法，顯示此次國軍官兵具備保防安全警覺，並能及時回報應處，方得阻卻不法。

國防部說明，當前國家安全威脅日益嚴峻，國軍反制敵諜滲透不容絲毫鬆懈，除持續落實保防教育，深化國軍安全警覺，嚴密各項安全管控機制，並續秉國安團隊互助合作模式，強化預警情資通報及統合聯防功能，有效落實肅諜工作，確維國家安全目標。

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關鍵字：國軍,國防部,洩密

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