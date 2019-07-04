吸引外國高階主管！海南放寬免簽人才「擬增30日以上停留期限」

▲海南擬訂12條支持海南自貿區（港）的建設措施。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

海南近年將重心轉往發展高新技術、旅遊、現代服務等三大產業，並且擬訂12條支持海南自貿區（港）建設措施；其中也包括進一步優化入境免簽政策，給予免簽入境人員30日以上的停留期限，藉此吸引外國高階主管。

為了促進服務海南建設自由貿易試驗區和特色自由貿易，大陸國家移民管理局擬訂三個方面12條措施；副局長曲雲海3日指出，海南省將在現行59國人員入境旅遊免簽政策的基礎上，進一步優化入境免簽政策，例如將積極創造條件，實現給予免簽入境人員30日以上的停留期限。

據中新社報導，該項放寬政策包括拓展外國人的免簽入境通道，只要符合條件的外國人都可自行申報，或是通過單位邀請接待入境。此外，外國人可依照商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等理由免簽入境海南；而對於這些外籍高級主管及長期工作或投資的外國人，也可進一步辦理口岸簽證、長期簽證、居留許可和永久居留。

▲海南將實現給予免簽入境人員30日以上的停留期限。（示意圖／翻攝新華社）

據悉，外國留學生只要獲得大陸高等院校碩士研究生及以上學歷，並且在海南創業，就能申請辦理居留許可。而海南除了允許外國高材生實習之外，更在外國人集中的工作區域建立移民事務服務中心，提供「一站式」服務。

除了實施更具吸引力的引才政策外，海南也提供更為便利的旅遊出入境服務，例如外國旅遊團可乘坐郵輪15天並免簽入進，藉此簡化複雜手續。另外，對前往海南醫療機構診療的外籍患者及其陪同家屬，同樣也能申請辦理簽證，或是居留許可。