全文／提5互相、一家親　柯文哲：盡最大努力推動兩岸和平發展

▲雙城論壇開幕式，柯文哲致詞。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／上海報導

2019台北上海雙城論壇4日上午登場，台北市長柯文哲致詞時細數10年來雙城論壇的歷程，以及兩市合作多年來取得的成果。至於在兩岸立場上，柯文哲一如外界預期，大打保守牌，重提以兩岸一家親為基礎交流，並提出5個互相原則，未另外多作表述。

柯文哲致詞時也提到，他推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，畢竟兩岸和平發展還是兩岸人民共同的期望。只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。

以下為柯文哲致詞全文：

應勇市長、宗明副市長、湯志平秘書長，上海的朋友們以及我們臺北市政府代表團的鄧副市長、蔡副市長及各位市議員，還有各位嘉賓，大家早安大家好。

本屆台北上海雙城論壇以「創新、合作、未來」為主題，聚焦在兩市市民所關心的經貿、創新、及產業交流。在主題之下延伸出四個分論壇，包括「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、及「青創與智慧城市分論壇」，來探討未來城市治理的發展模式。

其中「生物科技產業交流分論壇」將由產業發展的角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業前進；而「醫學科技發展分論壇」針對最新的醫療科技與照護模式進行雙方的經驗分享；「文化分論壇」期盼以「人」為主體，分享兩個城市各自發展出來的獨特城市新氣象；最後，「青創與智慧城市分論壇」則著重在兩市的創新與活力，針對城市未來的青創發展及智能管理藍圖進行交流。

此外，透過本屆的雙城論壇，擴大合作範圍，跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山與洋山港。長三角是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸20%。而雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更近一步的互動與合作。

雙城論壇至今已經舉辦十年了，2015年我初次上任臺北市長以來，強調擴大民間參與，由官方與民間相關領域的產學代表共同討論，雙方迄今已在青年創業、社區醫療、智慧城市、文化、青年交流、環保、民生服務、公共住宅與都市更新、醫療產業等議題進行相當廣泛的意見交流。由官方搭建對話平台的模式，匯入民間的觀點，創造了兩岸城市交流新型態，不僅擴大論壇的民間社群參與，亦將分論壇主題深化至兩市之焦點市政議題，並提供彼此參考學習的相關經驗。

自雙城論壇舉辦以來，最能體現交流成果就是雙方所簽訂的33項合作備忘錄，內容涵蓋「區政」、「公務」、「教育」、「文化」、「體育」、「旅遊」、「醫療衛生」、「老人照護」、「環保」、「科技」及「產業」等領域，並進行交流互訪的活動。在城市治理、文化藝術、體育競技、產業交流上，臺北與上海兩市互相觀摩學習，成績顯著。光是今年就規劃了多項的兩市交流活動，包含上半年度的「2019台北燈節-上海燈區」、「臺北上海雙城樂展」、「2019兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，我們下半年還將舉辦「2019海峽盃籃球邀請賽-臺北站」、「上海馬拉松邀請賽」、「臺北馬拉松邀請賽」、「臺北觀光旅遊推廣活動」等多項交流活動。



當初舉辦雙城論壇的初衷，就是希望透過推動兩市的交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，藉此來增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。

兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。我一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為臺北市長的我都會盡最大努力去做。

我推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，畢竟兩岸和平發展還是兩岸人民共同的期望。當然，彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應影響兩岸的合作交流。尤其目前居住在大陸的台灣民眾有200萬人，而大陸人士也有近四十萬人居住在台灣，每年更有上百萬的商旅人士到台灣參訪，在往來如此密切的現實下，雙方更應該要維持良好的互動關係，就像雙城論壇的舉辦，讓臺北與上海可以學習對方的優點和強項，共榮互利，雙贏互惠。

回首雙城論壇，十年有成。這證明了只要把人民的福祉擺在第一位，任何的問題都可以共同來面對，共同來解決。而展望未來，希望臺北與上海這兩個兩岸最開放進步的城市，能夠持續友善交流並深化彼此的合作關係，造福兩地的市民。也期盼雙城論壇這一個行之有年的交流平台，能成為未來兩岸交流的典範模式，為兩岸關係的和平穩定營造一個契機、開啟新頁。

再次感謝各位的蒞臨，謝謝大家！

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