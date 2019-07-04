影／25歲勇警「遭刺破肚」殉職！　警政署哀悼：心痛如絞，無法形容

▲25歲李承翰與鄭嫌肉搏，慘遭刀刃刺腹，送醫搶救後宣告不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

地方中心／綜合報導

台鐵3日晚間8時40分發生乘客持刀砍警事件，152次自強號列車行經嘉義火車站時，54歲的鄭姓男子未購買車票被抓包遭列車長要求補票，卻情緒失控大聲咆哮，這時25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理，遭鄭嫌持刀揮砍刺肚、臟器外露，經加護病房急救後仍失血過多，於4日上午8時許宣告不治殉職。警政署也在臉書粉專發文哀悼，「心痛如絞，無法形容。」

鐵路警察高雄分局嘉義派出所指出，3日晚間接獲補票糾紛通報後，立即派遣員警李承翰前往瞭解，當李員走進車廂時，赫然發現鄭嫌手中持刀，趕緊上前制止嫌犯不讓其他乘客受害；一旁乘客見情況不對，急忙起身離座奔逃下車，避免遭到波及。

▲鄭嫌在揮刀逞兇後，遭到支援到場的警力制伏在地。（圖／記者郭世賢翻攝）

事發當時，鄭嫌右手持刀，而李員則是拼命緊握嫌犯手腕，不讓刀刃靠近，雙方在車廂窄小的走道僵持、不斷拉扯；這時台鐵呂姓佐理從後方上車猛打鄭嫌頭部，但混亂中李員仍被刀刃刺入臟器外露，腹部留下5公分長的刀傷，全身血癱倒在地，經醫院搶救仍不治身亡。

▲年僅25歲的李姓員警遭桶破肚、大量失血殉職。（圖／翻攝李姓員警臉書）

警政署在臉書粉專《NPA署長室》發文哀悼，「心痛如絞，無法形容。很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客的性命，卻犧牲了自己年輕充滿無限未來的生命，承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願祢一路好走。」

網友看了也不很捨紛紛留言「謝謝您的英勇，敬禮執行公權力保護乘客的安全，一路好走」、「好年輕的生命就這樣逝去了，感謝你的英勇付出」、「太難過了，不想再看到有弟兄這樣殞命，沒有警眷希望家人是勇警，因為這美名太沉重，署能有具體的方案，避免這樣的憾事再發生嗎？才25歲，他父母該有多心碎啊」。

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