土耳其自認「不會被制裁」　美官員打臉：有S-400就踢出F-35計畫

▲美國總統川普（右）與土耳其總統埃爾多安（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

G20峰會期間，美國總統川普跟土耳其總統埃爾多安在6月29日的雙邊會議中，討論土耳其購入俄製S-400防空飛彈爭議。埃爾多安在會後指出，一旦未來幾天內S-400到達後，土耳其不會受到美國的制裁。對此，一位美國官員就透露，美國仍然會對土耳其制裁，也不允許購買F-35戰機。

綜合外媒報導，僅管川普在會談中似乎對埃爾多安態度有所放軟，且不願公開制裁承諾，但該位美國官員仍說，至少到目前為止，政府仍打算對土耳其實施制裁。

美國務院發言人就指出，如果土耳其堅持要購買S-400防空飛彈，將會被美國制裁並且會從F-35戰機計畫中踢除，要面對非常現實又消極的後果。五角大廈發言人安德魯斯（Mike Andrews）就說，土耳其購入的俄製S-400跟F-35戰機的計畫不相容，土耳其將不被允許「同時擁有2種系統」。

▲S-400防空飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

如果美國把土耳其從F-35計畫中踢除並對實施制裁，將是近期兩國關係中最嚴重的破裂之一，雖然川普未來可能會試圖豁免與推遲制裁，土耳其必然開心，但此舉一定會受到國會撻伐。

據了解，美國不樂見俄土加強連繫，是因為S-400合約將打破美國對北約成員國武器供應的壟斷地位，北約其他成員國可能會嘗試在中國、印度或俄羅斯找尋美國合約的替代品。

美國CNBC電視台6月21日就曾援引消息人士的話報導，美國要求土耳其必須取消與俄羅斯數10億美元的交易，並採購美國所生產的「愛國者反導彈系統」，否則會被踢出洛克希德馬丁公司的F-35計劃，