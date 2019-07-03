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保障社會新鮮人！機車險「擴大保護車主+乘客」　租屋火災也有保險理賠

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台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲騎車通勤上班超危險。（圖／記者李毓康攝，示意圖）

財經中心／綜合報導

6月畢業季剛結束，多數社會新鮮人離家工作需要在外租屋，也多以機車代步通勤。有產險業者針對社會新鮮人提供「機車險」和「住宅火險-租屋保障款」，要讓社會新鮮人無論出門或回住處，都能多一層保障。

根據警政署統計，2018年交通事故中，20歲至未滿30歲騎乘機車致死約佔所有年齡層中的7成，顯示年輕人因機車發生意外事故偏高。

新安東京海上產險推出的「機車險」，除了車主之外，還保第三人和乘客，讓借用或搭乘機車的朋友和家人也納入保障範圍。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，初入職場的社會新鮮人選擇機車代步同時，可考慮投保「機車險」以提高騎乘機車的保障範圍，假若不幸摔車、撞車等交通事故發生，無法使用強制險理賠，就可透過「機車駕駛人傷害險」彌補事故相關醫療費用，同時承保對象除了車主之外，更保障借車的朋友和家人，也可由「機車乘客責任保險」提供更全面且完整的保障。

▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲在外租屋，最擔心弄壞房東的房子。（圖／pixabay，示意圖）

另外，社會新鮮人至異鄉打拚，在外租屋也有風險，畢竟房子不是自己的，社會新鮮人必須保護好房東的房產，就可考慮專為租屋族規劃「住宅火險-租屋保障款」，保障範圍包括住宅火險及居家綜合保險兩大範疇。

若租屋處不小心引發火災，家裡的電器遭燒毀、寵物受傷，或波及到樓下機車、鄰居受傷住院，即可透過「承租人火災責任保險」、「擴大承保建築物裝潢保險」、「寵物意外費用補償」及「機車火災事故保險及慰問金費用」獲得補償；而出門在外逛街不慎弄壞店家物品、租屋門鎖遭破壞，也可透過「住宅日常生活責任保險」及「住宅鑰匙門鎖費用補償保險」獲得保障。

▲新安東京海上產險推出社會新鮮人專屬保障。（圖／新安東京海上產險提供）

▲新安東京海上產險推出社會新鮮人專屬保障。（圖／新安東京海上產險提供）

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關鍵字：機車險,租屋保障險,火災,社會新鮮人

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