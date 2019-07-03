政見會／張亞中談經濟提開放台灣島...再砲國民黨一中各表

政治中心／台北報導

國民黨總統初選政見會第三場3日晚間八點正式登場，五位參選人之一的孫文學校校長張亞中表示，如果他當選總統，第一件要做的事情就是重啟核四。張亞中強調，不受民粹綁架﹑遵守國際規範﹑照顧百姓生活的國家，才是偉大的國家。

張亞中表示，他在2008寫了小國崛起這本書，得到的結論是小國也可已成為偉大的國家，而開放也是他處理經濟議題的核心之一，他要打造台灣成為開放島，讓台灣成為中世紀的威尼斯﹑十七世紀的荷蘭，要讓全球資金與人才可以進到台灣，而高雄市就是他第一個實驗區，只要有利就會開放。

張亞中在第一階段12分鐘的政見發表中也指出，如果他是總統，會積極抓住中國大陸的經濟機會與市場，沒有政治上的和平，就不可能開放，如果國民黨仍是一中各表，就無法創造兩岸穩定與和平，自經區的效果也注定非常有限。

張亞中強調，「我們不是大國」，不可能什麼事都想做，必須從產業鍊找到位置，所以他主張政府行政團隊的人力與事業

推動要共治與開放，讓民間與政府共同決定產業走向。

另外，他在現場也提出三個關於能源處理的原則，包括：減碳規範，碳要越少越好；避免傷害健康，能源要越便宜越好；以法國為施，以減碳為目標，以核養綠為方法等。