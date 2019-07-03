工會罷工棚發「乖乖」　空服員寫下對公司的話：讓大家平安回家

記者陳以昇／桃園報導

長榮空服員頂著35度的高溫，在帳篷裡持續罷工，很多工會會員並沒有因為2日與資方二度協商破裂而離開現場，反而許多資深空服員上台發表安慰及鼓勵其他空服員，還拿「乖乖」餅乾，在上面寫下想要對公司說的話，「長榮乖乖撤回508公告（三不政策）讓大家平安回家」、「會員（空服員）乖乖一起慢跑到最後」

▲長榮空服員罷工，會員在「乖乖」空白處寫下想對公司說的話 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

請繼續往下閱讀...

2日晚間桃園市空服員職業工會與長榮總公司舉行二次協商，卻無共識協商宣告破裂。消息一出，3日南崁罷工棚仍有數百位空服員守在現場，沒有離開；根據中央氣象局，桃園南崁今3日桃園市天氣多雲，平均溫度約26到32度，體感溫度35度，對在帳篷內罷工對百位空服員的體力是件挑戰。

長榮空服員罷工進入第14天，資深空服員也上台溫情對台下喊話，要他們繼續堅持，還拿出「乖乖」餅乾，要空服員們寫下想要對公司說的話，「長榮乖乖撤回508公告（不發年終、不調薪、3年不給優待機票）讓大家平安回家」、「會員（空服員）乖乖一起慢跑到最後」

空服員們在經歷14天的罷工抗爭，內心其實是煎熬的，大部分人關心的是罷工結束後會遭秋後算帳，但這也是勞資協商中最大破局原因。