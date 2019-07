【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

▲ 新北市酒駕大執法。(圖/記者陳豐德翻攝)

文/李海碩

7月不少新制上路,民眾可要小心留意,以免誤觸法規挨罰!本周文章將從酒駕加重處罰相關新制度,從中分享一些多益常考單字,一起奉公守法學英文!

立法院通過了有關酒駕加重處罰相關規定,包括提高酒駕罰鍰及拒絕酒測罰鍰、增訂沒入車輛、同車乘客連坐處罰、被害人懲罰性損害請求權等,希望遏止酒駕發生。

酒駕英文

酒駕英文是drunken driving,不過比較常用drunk driving來表示。如果想要用更口語與更正式的用法,在口語上可使用動名詞drinking and driving,意思為喝了之後又開車。酒駕在法律的正式用法上共有三個,分別為DUI、DWI以及OWI。DUI的意思為driving under influence,意思為在受影響的情況下開車,屬於最常見的酒駕法律用法。要特別注意的是吸毒後駕駛因為也是受到影響,所以也是DUI的一種。

DWI是driving while impaired/driving while intoxicated的縮寫。impair的意思是受到損害(im+pair=不成對,表示其中一方受到損害),impair也有其他的常見用法,例如visually impaired(視障)和hearing impaired(聽障)。因此,在「操作受到損害」的狀況下開車,也可以用來表示酒駕。

而OWI則是operating while intoxicated的縮寫,意思為醉酒操作。intoxicate最常見的意思為喝醉或陶醉,像歌劇魅影中的名曲Music of the Night中,就有「Floating, falling, sweet intoxication」(漂浮著、墜落著、甜美的陶醉)的名句。

Legislators are working together to strengthen the country’s lenient drinking and driving laws.

(立法委員們正同心齊力加強該國家寬鬆的酒駕法律。)

受罰英文

若是被發現違規酒駕,那當然就要受罰,而受罰最常混淆的三個英文字是punishment、fine和penalty。punish是廣義的,可以指任何意義上的受罰,小從體罰corporal punishment(corporal就是身體的),大至死刑capital punishment/punishment by death都可以用punish。

※capital在這邊的意思是最大的,當然還有首都、資金等意思。

A recent research shows that more than 1,000 schools in Texas use corporal punishment as a disciplinary measure.

(最近的一份研究顯示,在德州有超過1千所學校會使用體罰作為管教手段。)

7月上路的酒駕新制,其中最重要的一個調整就是要改成連坐處罰(Collective Punishment)。只要被發現酒駕,18歲到70歲間的同車乘客都需要支付600至3,000元以下的罰鍰。

A lot of people are against collective punishment, as they believe that it’s against human rights.

(許多人都反對連坐處罰,因為他們相信那是違反人權的。)

另一個受罰英文fine大概是不少人都很熟悉的單字,fine若當成形容詞,可表示很好的意思,例如I am fine(我很好),或是It’s a fine day(天氣不錯)。但若是在法律上,不管當成名詞或是動詞,意思都是罰款。

Starting from this week, anyone using a handheld mobile device while driving on the road will be given a fine starting from €95. It will be € 240 for vehicle drivers, and € 160 for motorcycles and scooters.

(從本周起,在路上使用手持行動裝置的駕駛都會收到從95歐元起的罰款。車輛駕駛會是240歐元,而摩托車與小型機車則會是160歐元。)

最後的一個受罰英文是penalty,penalty主要是用在一些不該做的行為,或沒做該做的行為。例如最常聽到的PK(penalty kick),這個用法源自於足球中的12碼罰球。而PK會引申變成「一對一」的原因,則是因為當球場上出現罰12碼時,基本上就只是踢罰球的人和守門員的一對一對決了。此外,penalty也可以用於沒有完成某件事情時所需要受到的處罰,例如信用卡的penalty rate,就是沒有繳清全額時所需要支付的利息金額。若penalty用在死刑上,則可以寫作death penalty。

The president announced last week that the death penalty would be abolished in two months.

(總統宣稱在兩個月內死刑將會被廢除。)

多益模擬擬題:

1. ______ rate would apply to credit card users who cannot pay the minimum amount 60 days late.

(A) Penalty

(B) Initial

(C) Peaceful

(D) Equal

2. Collective punishment will be applied to people who are in the same ride with the ______ driving driver.

(A) drinking

(B) drank

(C) drunk

(D) drinks

解析:

1. 正解為(A)。題意為「懲罰性利率將會應用在沒能在60天內付清最小額度的信用卡持有人身上。」後方題目中有提及兩個關鍵,分別是信用卡和沒能付清,故Penalty rate「懲罰性利率」是最佳答案。選項(B)為初始、(C)為和平、(D)為平等,皆與題目意思不符。

2. 正解為(C)。題意為「連坐處罰將會應用在與酒駕駕駛共乘的人身上。」drunk driving為酒駕的正確用法。選項(A) drinking少了and,無法形成動名詞drinking and driving。而選項(B)和(D)都是錯誤的型態,故不選。

