　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／陳胤祖

在Facebook官方專頁擁有42萬名粉絲，會員數量更上看20萬人的希平方，是目前台灣規模數一數二的原生線上英語學習平台。創立四年多的希平方去（2018）年更獲得亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards）金牌佳績，英文教材結合大數據技術等智慧科技應用，不只廣受國際評審好評，更展現出台灣企業技術創新的實力。

希平方最早從《看YouTube學英文》發跡，藉由過濾、篩選適合的影音，搭配開關字幕、調整語速等功能，輕鬆學英文，如此創新且方便的設計，出自於創辦人曾知立的發想。但對他而言，希平方不只是一個結合英語與智慧科技應用、屢獲國際肯定的線上英語學習平台，而是他與父親、弟弟間，充滿親情的家族英語學習故事。

曾知立在美國攻讀大學學位，曾任美國前三大高爾夫球服飾品牌公司國際採購的學經歷，英語當然好得沒話說。但在16歲時，他的英語程度就像台灣一般高中生一樣平凡；不過也是在那一年，他的人生有了巨大的改變。「30天的英語魔鬼訓練營，徹底改變了我的一生。」今年37歲的曾知立這麼說。

自學達人爸爸 為他翻開學習秘笈

請繼續往下閱讀...

當時是曾知立高一升上高二的暑假，弟弟在國中會考的成績不理想，尤其是英文成績。看在「語言自學達人」曾爸爸的眼裡，決定傳授自己過去學英語的秘訣，為兄弟倆特訓。「特訓後的開學第一天，我翻開英文課本，整本竟然找不到一個生字。」他總是以這個非常戲劇化的例子，說明那場特訓的神奇成效。更令人訝異的是，若干年後，曾知立因出國留學考托福測驗（TOEFL），成績都還能輕鬆達標。

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲深刻體會到爸爸的學習法有用，曾知立（左）和弟弟曾知業（右）創辦希平方，希望推廣給更多人知道。（照片提供／曾知立）

曾知立描述：「我爸爸沒受過正規的英語教育，但他靠著自學，精通英語、德語、法語和阿拉伯語四種語言。」曾爸爸是個商人，在1970年代初入職場時，正值台灣「出口王國」的年代，任何職缺的條件都要「略諳英語」，他從舊書攤買來英文版《讀者文摘》，一本本地讀，在忘記的單字前做一個記號。後來發現記號最多做到五個，不會再增加。換句話說，經過規律的複習，任何單字都能在看過五遍以內記住。

計畫式複習 成練就流利英語的重點

在聽力和口說方面，曾爸爸也透過反覆聆聽、跟讀（shadowing）相同內容直到熟爛為止。在還是使用卡帶的年代，他錄下英語廣播內容，無數次地倒帶、重播和跟讀，按壞四台錄音機；一年下來，不僅順利找到工作，後來更開了間自己的貿易公司。

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲當年魔鬼訓練營讀的雜誌、做的筆記，曾知立都將它們妥善地保存下來。（照片提供／曾知立）

在30天、每天七小時的特訓裡，曾知立兄弟用兩個小時學新內容、三個半小時複習、一個半小時練習聽寫驗收成果。有計畫地複習舊內容，不知不覺地在短期內就熟記大量單字，聽力、口說也大幅進步。

英語力的蛻變，深深影響了曾知立往後在大學選系、出國留學、工作和創業等人生歷程。他說，「許多人以為把人送到國外，自然就能把英語學好。」然而，自己到了美國以後，才發現身邊不少朋友即使在國外待了幾年，仍因語言隔閡無法融入當地文化和社交圈。

但這個問題沒有發生在曾知立身上。剛到美國的第一天，曾知立一心想在美國打球、體驗「NBA國度」，就因為說著一口流利的英語，被街邊的籃球少年誤以為是華裔美國人。「那一刻我更加明白，爸爸的學習法是真的有用。」溝通無礙，還讓曾知立加入加州大學戴維斯分校的排球校隊，成為球隊裡唯一的非美國籍球員。

「因為缺乏語言能力而走不出去，很可惜。」曾知立有感而發地說，為了幫助更多人學好英語，他和弟弟決定將爸爸的方法與現代科技結合；希平方，正是兩代之間英語學習法傳承和進化的展現。

大學休學 卻意外開啟國外留學的窗

儘管曾知立求學經歷看似風光，但在那之前，他和爸媽有過一段升學對抗。「高中時，我最想念的是體育。」曾知立想起年少的自己，不禁笑了起來。他回憶，填大學志願的時候，還是爸媽直接幫他填寫。

「不知道自己要什麼，只能由別人幫你決定。」曾知立說著那段過往給他的啟發，建議學弟妹平時多接觸不同活動，探索自己的興趣。例如透過網路多看看自己有興趣的資訊；而許多資訊是以英文呈現，好英語在探索過程中更加不可或缺。

曾知立雖然大學讀了電子工程，但最終卻因缺乏興趣而休學，只好先服兵役。剛退伍時，原本打算要接手爸爸的貿易公司，但爸媽認為應該還是要有個大學學歷。正好當時一名友人在美國讀書，在他的建議下，曾知立決定出國看看，「也許到美國我真的有機會打球呢！」才一說完，他就哈哈大笑。

一次困窘經驗 懂得了為自己發聲

即便英語對答如流，但曾知立到了美國仍免不了遇到文化衝擊。他回憶說，只是想要將腳踏車上架到公車前方的車架上，就讓他吃足苦頭，說起這段經歷，彷彿還能感覺到當時的困窘，「我在公車前試了很久，整台公車的人都在看，卻沒有一個人願意來幫我。」連司機都拒絕幫忙。

不知所措的他只好向乘客開口求助：「I don't mean to bother you guys, but can anyone help me with the bike?」（我不是有意要麻煩各位，但有人能幫我架腳踏車嗎？）這次，終於有位年輕的男生下車幫他將腳踏車架上去。「後來我才理解，在他們的文化裡，『為自己發聲』是很重要的事情。」唯有敢於表達自己的立場或需求，別人才知道要為你做什麼。

「就連為自己發聲，英語也是必要的能力呢！」曾知立有感而發地說，「如果還不知道自己要什麼，那就先把英語學好吧！」也許在未來的某個時刻，自然就會發現英語是有用的。

從美國加州大學畢業的曾知立並沒有繼承家業，反而選擇創業，除了多少承襲自爸爸的創業基因，更多則是他在美國留學時所受到的氛圍感染，「我的寄宿家庭和學校就在Facebook總部附近。看著Facebook一路興起，也萌生了創業的念頭。」當然，也想讓更多人能像他一樣從英語學習上，創造出更多的人生契機。

就像曾知立的人生故事，高中時的他也許無法深切體會魔鬼訓練營的意義；或者在休學的那段時間，他覺得自己人生止步了。但萬萬沒想到的是，曾爸爸早已為他準備好英語這把開啟未來大門的鑰匙，隨時等著他跳得更高、看得更遠。

About曾知立Charlie Tseng
出生：1982年
現職：《HOPE English 希平方學英文》創辦人暨執行長
學歷：國立台灣大學商學研究所GMBA 碩士、美國加州大學戴維斯分校經濟學學士
經歷：美國高爾夫球服飾品牌《monterey club》國際採購
獲獎：2018年希平方於APICTA Awards 奪金，並獲2017年資訊月智慧學習領域類百大創新產品獎
著作：《攻其不背！只要30 天，馬上成為英文通》
英語程度：TOEIC 965分

本文選自《English OK》No. 15

延伸閱讀》擺脫台式英文 她靠多聽多講訓練英語口說力

ET快訊
中職／休息室封王！桃猿吃便當坐收連5季季冠軍
偏鄉孩子「塞進垃圾袋」渡河上學！寧可賭命不遲到　畫面震撼全球
剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！怒控老公出軌：不需要男人了

關鍵字：多益,TOEIC,英語學習,希平方,美國留學,自學達人,創業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罷工隔天…空姐支持度「黃金交叉」跌破2成！　議員預言：恐失敗收場

長榮工會釋善意做3讓步　僅「下修訴求」絕不提前結束罷工

NO.1炸雞店開幕！拿坡里「炸雞專賣店」曝光　網瘋：終於回歸本業

《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真：有人撕裂台灣、我們負責凝聚

「別再誤判情勢」　長榮發內部Line曝光「7月大砍人」：別等大門關起

回應長榮對案！工會拋「買票上車」方向邀會員討論　26日公布具體訴求

飛日旅客注意！因應日本G20高峰會加強安檢　6/26-7/1要提早到機場

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

Henry和義大利街頭藝人Battle小提琴　對手華麗技巧一出：我輸了！

罷工隔天…空姐支持度「黃金交叉」跌破2成！　議員預言：恐失敗收場

長榮工會釋善意做3讓步　僅「下修訴求」絕不提前結束罷工

NO.1炸雞店開幕！拿坡里「炸雞專賣店」曝光　網瘋：終於回歸本業

《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真：有人撕裂台灣、我們負責凝聚

「別再誤判情勢」　長榮發內部Line曝光「7月大砍人」：別等大門關起

回應長榮對案！工會拋「買票上車」方向邀會員討論　26日公布具體訴求

飛日旅客注意！因應日本G20高峰會加強安檢　6/26-7/1要提早到機場

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

中職／桃猿連5季封王　洪一中跳舞慶祝

SEGA新手遊《北斗之拳》開放事前登錄　全新預告片亮相

中職／桃猿上半季奪冠　林泓育：辛苦的收穫

當選後被對岸威脅…郭董霸氣一句「到底誰怕誰」　網讚爆：真男人！

中職／中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

國泰萬怡酒店Buffet推夏日燒烤宴　享用美國戰斧牛排不加價

藍營首場政見會落幕　王金平點評：他們都沒有提到「這件事」

台男每天「濕聊」爆增到2.8小時！開場白「剛洗完…」對方秒開視訊

支持韓國瑜留高雄！　郭台銘喊話：我若當總統　高雄要什麼我都給

一張面具行騙世界！他假扮國防部長請求金援　成功得手8000萬

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮總座淚招募200人！交通部..

長榮溫情喊話　內部Line訊息..

長榮：超過70名空服員表達想回..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

33K男年存35萬　超刻苦生活..

7/1新制上路！「8重大措施」..

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該..

再下2天梅雨結束　「3號颱是否..

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

罷工100小時！工會放軟連三退

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

更多熱門

相關新聞

從反送中學引渡條例英文怎麼說

談到近日的國際大事，應該會想到香港的反送中遊行，由於該遊行發生了暴力衝突（violent clashes），出現了參與者和記者受傷的事件，因此被許多國際媒體進行報導。就讓我們從這起國際大事，學會一些多益關鍵字吧！

Ann’S美鞋顧問！降低買錯鞋機率

女性創業來臨！東森自然美「她圓夢計畫」

他們自架室內設計網站　10年後估值千億

上班族逆轉勝必看加盟展懶人包

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮溫情喊話　內部Line訊息曝光

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

花6500萬清水溝　網酸：韓導發大財

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面