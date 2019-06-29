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一上架就破千萬集資！台灣AI寶寶攝影機Cubo進軍美國

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▲▼台灣的AI寶寶攝影機Cubo於6月26日在美國群眾募資平台Indiegogo上架。（圖／取自美國群眾募資平台Indiegogo）

▲台灣的AI寶寶攝影機Cubo在美國群眾募資平台Indiegogo上架。（圖／取自美國群眾募資平台Indiegogo）

科技中心／綜合報導　

來自台灣的AI寶寶攝影機Cubo於26日在美國群眾募資平台Indiegogo上架，10分鐘便打破「全球母嬰科技集資」第一名。截至今（29）日上午，該募資專案已有超過1900位贊助人，預購金額逾36萬美元（約新台幣1127萬元）。

Cubo團隊成立於2017年2月，成員來自趨勢科技等科技背景公司，產品研發經驗豐富。2018年，該團隊與國內兒知名科醫師、婦幼診所副院長葉勝雄聯手，將醫學與人工智慧結合，透過影像識別技術，打造全球第一台能主動偵測如「口鼻被異物覆蓋、翻身」等睡床潛在危險事件的嬰兒監視器，減少寶寶因睡姿不良所造成的窒息危險。

▼Cubo團隊。左起CTO沈時宇、CMO林欣誼、醫學顧問葉勝雄醫師、COO單康寧、CEO曾志新。（圖／取自yourator

▲▼Cubo團隊。（圖／取自yourator）

該產品於去年5月在募資平台嘖嘖推出集資計畫後受到關注，創下台灣母嬰科技群募第一的好成績，目前在全台擁有超過6000位使用者。本月又透過Indiegogo平台，進軍美國市場，預購金額在上架3分鐘即突破300萬台幣、15分鐘突破1000個贊助者、一天多達成1000萬台幣集資金額，同時打破了台灣團隊在國外及全世界寶寶攝影機群眾集資的紀錄。

據了解，Cubo團隊於今年5月宣布獲得國發基金、益鼎創投與閎泰科技共同投資新台幣1.3億元，將用於Cubo進軍美國市場的研發／國際行銷人才招募、國際品牌建立、產品量產，除進軍美國市場外，更建立目標，要在3年內，「成為全世界AI寶寶攝影機的No.1。」

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關鍵字：Cubo,AI,群眾募資,寶寶攝影機,葉勝雄

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