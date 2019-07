情侶自帶迷你球桌　地鐵車廂內上演大對決乘客看傻

▲一對情侶在地鐵上打乒乓球。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

國際中心/綜合報導

在地鐵上通勤的時候難免會感到無聊,通常會選擇滑手機或是閉上眼睛休息來打發時間,然而在紐約的地鐵上有一對情侶攜帶了迷你型乒乓球桌,在地鐵行進的途中開始打了起來,吸引車廂內乘客的注意。有民眾將畫面拍下來傳至網路上,也引發了網友熱議。

目擊民眾將影片分享在推特上,表示紐約上(6)月29日的地鐵6號線上有一對情侶自帶迷你型球桌,開始在車廂內打起乒乓球。只見影片中車廂的走道中央放置了球桌,一對男女站在桌前對打。紅衣男子在對打了2回合後,便坐到一旁的椅子上,斜著身體繼續與白衣女子對打。兩人一來一往十幾回合,完全不在意旁人的目光,沉靜在打球的樂趣中。畫影片中也可看到好幾位乘客驚奇地拿起手機拍攝,甚至隨著兩人不斷變換拍攝角度。

▲紐約地鐵6號線。(圖/翻攝自維基/Joesph Barbaro)

此影片上傳至網路上後,引起6萬多名網友關注,超過萬名網友在底下留言。有網友表示「地鐵這麼寬敞、安靜,為什麼不找點樂子呢?」、「這個好有趣,我喜歡」、「這就是為什麼我愛紐約!」但也有多網友表示很反感,認為2人的舉動「很討厭」、「是為了得到關注?」、「不要在地鐵上表演,以免干擾到別人。」

On the 6 train tonight, a couple takes a table out and starts a ping pong game....#I❤️NYC pic.twitter.com/WqztzK9xSx