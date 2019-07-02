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情侶自帶迷你球桌　地鐵車廂內上演大對決乘客看傻

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▲一對情侶在地鐵上打乒乓球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一對情侶在地鐵上打乒乓球。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

在地鐵上通勤的時候難免會感到無聊，通常會選擇滑手機或是閉上眼睛休息來打發時間，然而在紐約的地鐵上有一對情侶攜帶了迷你型乒乓球桌，在地鐵行進的途中開始打了起來，吸引車廂內乘客的注意。有民眾將畫面拍下來傳至網路上，也引發了網友熱議。

目擊民眾將影片分享在推特上，表示紐約上(6)月29日的地鐵6號線上有一對情侶自帶迷你型球桌，開始在車廂內打起乒乓球。只見影片中車廂的走道中央放置了球桌，一對男女站在桌前對打。紅衣男子在對打了2回合後，便坐到一旁的椅子上，斜著身體繼續與白衣女子對打。兩人一來一往十幾回合，完全不在意旁人的目光，沉靜在打球的樂趣中。畫影片中也可看到好幾位乘客驚奇地拿起手機拍攝，甚至隨著兩人不斷變換拍攝角度。

▲紐約地鐵6號線。（圖／翻攝自維基／Joesph Barbaro）

▲紐約地鐵6號線。（圖／翻攝自維基／Joesph Barbaro）

此影片上傳至網路上後，引起6萬多名網友關注，超過萬名網友在底下留言。有網友表示「地鐵這麼寬敞、安靜，為什麼不找點樂子呢？」、「這個好有趣，我喜歡」、「這就是為什麼我愛紐約！」但也有多網友表示很反感，認為2人的舉動「很討厭」、「是為了得到關注？」、「不要在地鐵上表演，以免干擾到別人。」

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關鍵字：乒乓球,對打,情侶,地鐵,紐約,北美要聞

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