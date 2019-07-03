中國南北兩船「戰略性重組」　世界市值最高造船公司將出爐

▲大陸近年造艦速度堪稱下餃子。（圖／翻攝自環球網）



大陸中心／綜合報導

大陸的中船重工、中國船舶、中國動力等集團1日發表聯合聲明，中國船舶工業集團有限公司（又稱南船）與中國船舶重工集團有限公司（又稱北船）正在籌畫「戰略性重組」，象徵著「兩船合併」正式進入計畫階段。據了解，有分析師指出，兩船合併後，新集團的營收有望超過人民幣5000億元（約新台幣2.28兆元），將成為全球市值最高的造船公司。

綜合陸媒報導，這項由中國重工、中國船舶、中國動力、中船科技、中船防務等8家上市公司發佈公告表示，公司1日接獲控股股東通知，「中國船舶工業集團正與中國船舶重工集團籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批准。」

▼大陸首艘國產航母「山東艦」，由中船重工旗下的大連船舶重工集團有限公司製造。（圖／翻攝自新浪軍事）



雖然方案尚未確定，但這次的公告標明了中船集團、中船重工的合併計畫已提上日程。依照公開資料，中船集團成立於1999年，由大陸國務院國資委100％控股，位列世界500強企業中第364位，旗下擁有中國船舶、中船科技、中船防務等公司。

此外，中船集團還有上海江南長興造船有限公司、廣船國際有限公司、中船黃埔文沖船舶有限公司等，集團在香港及美國、俄羅斯、泰國等8個國家和地區設有駐外機構。

公開資料顯示，中船重工在1999年成立，由國務院國資委100％控股，位列世界500強企業中地245位，旗下擁有中國艦船研究設計院、中船重工科技投資發展有限公司、中船重工物資貿易集團有限公司等企業。

▼除了製造船舶以外，中船重工還有研製摺疊翼艦載無人機。（圖／翻攝自網易軍事）



大陸國資委秘書長彭華崗日前曾說明，由於整合重組會涉及集團所屬的上市公司，兩船合併的流程敲定後，企業會按照相關規則與要求進行公布。

除了兩船合併外，大陸國家企業此前也出現過合併的情況。2014年底，「中國南車」與「中國北車」發布重組公告，合併成「中國中車」；2015年5月，「中國電力投資集團」與「國家核電技術有限公司」發布重組公告，合併成「國家電力投資集團」。

據了解，合併的正式消息傳出前，就有分析師指出，兩船合併後，新集團的營收有望超過人民幣5000億元（約新台幣2.28兆元），將成為全球市值最高的造船公司。

▼正在建造的003號航母是由中船集團旗下的江南造船有限責任公司所製造。（圖／路透社）

