　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國南北兩船「戰略性重組」　世界市值最高造船公司將出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼剛下水的055型與多艘052D同框出現。（圖／翻攝自環球網）

▲大陸近年造艦速度堪稱下餃子。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

大陸的中船重工、中國船舶、中國動力等集團1日發表聯合聲明，中國船舶工業集團有限公司（又稱南船）與中國船舶重工集團有限公司（又稱北船）正在籌畫「戰略性重組」，象徵著「兩船合併」正式進入計畫階段。據了解，有分析師指出，兩船合併後，新集團的營收有望超過人民幣5000億元（約新台幣2.28兆元），將成為全球市值最高的造船公司。

綜合陸媒報導，這項由中國重工、中國船舶、中國動力、中船科技、中船防務等8家上市公司發佈公告表示，公司1日接獲控股股東通知，「中國船舶工業集團正與中國船舶重工集團籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批准。」

▼大陸首艘國產航母「山東艦」，由中船重工旗下的大連船舶重工集團有限公司製造。（圖／翻攝自新浪軍事）

一張名為「香爐礁碼頭的前世今生」的展板照片流出，其內容幾乎確認中國首艘國產航母將被命名為「山東艦」。（圖／翻攝自新浪軍事）

雖然方案尚未確定，但這次的公告標明了中船集團、中船重工的合併計畫已提上日程。依照公開資料，中船集團成立於1999年，由大陸國務院國資委100％控股，位列世界500強企業中第364位，旗下擁有中國船舶、中船科技、中船防務等公司。

此外，中船集團還有上海江南長興造船有限公司、廣船國際有限公司、中船黃埔文沖船舶有限公司等，集團在香港及美國、俄羅斯、泰國等8個國家和地區設有駐外機構。

公開資料顯示，中船重工在1999年成立，由國務院國資委100％控股，位列世界500強企業中地245位，旗下擁有中國艦船研究設計院、中船重工科技投資發展有限公司、中船重工物資貿易集團有限公司等企業。

▼除了製造船舶以外，中船重工還有研製摺疊翼艦載無人機。（圖／翻攝自網易軍事）

▲▼中船重工研製的摺疊翼艦載無人機。（圖／翻攝自網易軍事）

大陸國資委秘書長彭華崗日前曾說明，由於整合重組會涉及集團所屬的上市公司，兩船合併的流程敲定後，企業會按照相關規則與要求進行公布。

除了兩船合併外，大陸國家企業此前也出現過合併的情況。2014年底，「中國南車」與「中國北車」發布重組公告，合併成「中國中車」；2015年5月，「中國電力投資集團」與「國家核電技術有限公司」發布重組公告，合併成「國家電力投資集團」。

據了解，合併的正式消息傳出前，就有分析師指出，兩船合併後，新集團的營收有望超過人民幣5000億元（約新台幣2.28兆元），將成為全球市值最高的造船公司。

▼正在建造的003號航母是由中船集團旗下的江南造船有限責任公司所製造。（圖／路透社）

▲▼中國大陸第三艘航母衛星照曝光,003型。（圖／路透社）

ET快訊
女大生泳衣「前後穿反」私處不斷見客　呆問廠商：這款本來就這樣
蔡依林報喜「快找到腦公了」！網Cue阿信公開　5字留言被抓包

關鍵字：中國船舶,中船重工,兩船合併,山東艦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

溫州打造兩岸同心小鎮　台青買「單程機票」入駐創業

中國南北兩船「戰略性重組」　世界市值最高造船公司將出爐

大陸「拳擊冠軍」約戰館長　超嗆影片曝光：1回合還站著算你贏

首度有大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之王2》兩岸影響力

室友沒洗過澡！她上網抱怨災難宿舍「開門驚見粉紅棒狀物」

南寧國中女生遭8名學姊圍毆　圍觀者喊：大力一點！

反送中衝擊立法會　耿爽：西方說三道四，極其虛偽醜陋！

酗酒10年「每天一瓶」！78歲男長出「巫婆鼻」嚇壞...插管2年狂喘氣

華聞快遞／中國首家商業化運營塔式太陽能光熱電站單日發電量創新高

一週前開心吃魚！　他「後面」爆痛還流水　醫生傻眼：2.5cm魚刺卡住了

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

溫州打造兩岸同心小鎮　台青買「單程機票」入駐創業

中國南北兩船「戰略性重組」　世界市值最高造船公司將出爐

大陸「拳擊冠軍」約戰館長　超嗆影片曝光：1回合還站著算你贏

首度有大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之王2》兩岸影響力

室友沒洗過澡！她上網抱怨災難宿舍「開門驚見粉紅棒狀物」

南寧國中女生遭8名學姊圍毆　圍觀者喊：大力一點！

反送中衝擊立法會　耿爽：西方說三道四，極其虛偽醜陋！

酗酒10年「每天一瓶」！78歲男長出「巫婆鼻」嚇壞...插管2年狂喘氣

華聞快遞／中國首家商業化運營塔式太陽能光熱電站單日發電量創新高

一週前開心吃魚！　他「後面」爆痛還流水　醫生傻眼：2.5cm魚刺卡住了

越來越難殺！蟑螂對多種殺蟲劑「產生抗藥性」　研究：一代暴增6倍

最甜美足球女裁判　場上魅力連球員都無法擋

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

東風-21D試射飛南海　解放軍對美亮劍「航母殺手」

比基尼美照怎麼拍？從取景、POSE、款式一次掌握不踩雷

溫州打造兩岸同心小鎮　台青買「單程機票」入駐創業

「她」嗆過川普！　歐盟2名接任「最重要職務」女性名單出爐

中國南北兩船「戰略性重組」　世界市值最高造船公司將出爐

館長115kg丟掉「70kg大男人」超輕鬆　大陸拳王練喻軒只有73kg

十分鐘就能出門上班！高CP開架「素顏霜」、「唇頰彩」推薦

吳建豪負傷上場「飛起來了」　羅志祥battle到一半..二度分心XDD

大陸熱門新聞

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

每天喝一瓶酒！78歲男長出「巫..

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

她抱怨室友不洗澡　網友回應了

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

南寧國中女生　遭8名學姊圍毆

缺錢付頭期款 他電死母親領保險..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之..

抓破蚊子包！4歲女童「下肢全壞..

中國南北船戰略性重組　營收突破..

媽網購童裝收到「大便」　賣家回..

坐牢5年　網紅郭美美下周六出獄

港女天橋墜下慘死　230字遺言..

更多熱門

相關新聞

中國兩大船廠合併加速核潛艇研發

呼應兩會期間官方喊出船舶企業重組，中國船舶重工股份有限公司（中船重工）近日發布公告，解放軍核潛艇唯一生產組裝基地的渤海船舶重工有限責任公司（渤船重工），成為大連船舶重工集團有限公司（大船重工）的全資子公司。外界分析，兩大船廠的合併可望加速中國水面艦船、核潛艇在等主戰裝備的研發和製造。

傳南昌艦、拉薩艦預計參與國際閱艦式

孫波被傳賣「遼寧艦」機密予美　　

防非洲豬瘟！大陸船舶廚餘垃圾拒入境

中國航母研究高官再傳貪汙落馬

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

即／白宮召回副總統　專機空中折返

完全沒心機3種星座朋友

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

獨／大鵬灣國際賽車場7月中歇業

蔡依林報喜：快找到腦公了！網狂cue阿信公開

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

高雄大八停業！準新娘路邊崩潰飆三字經

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面